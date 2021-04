Attività fisica riduce ansia e depressione da pandemia

Ormai non ci sono più dubbi: l’attività fisica è una vera e propria alleata non solo della salute dell’organismo, ma anche dello stato psicoemotivo. A dirlo sono gli esperti e centinaia di studi. Uno degli ultimi ha indagato l’impatto della pratica motoria sull’ansia e la depressione legate alla pandemia di Covid-19, scoprendo che il movimento è un grandissimo toccasana anche da questo punto di vista.

Lo studio italiano su quasi 20.000 persone

La ricerca che ha confermato come l’attività fisica possa essere utile per prevenire e contrastare l’ansia e la depressione nel particolare momento storico che stiamo vivendo è stato condotto da un’équipe di ricercatori italiani, coordinata dall’Università di Pisa, ed è stato pubblicato sulla rivista scientifica Plos One . Ha coinvolto complessivamente 18.120 persone. Nello specifico si trattava di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo delle università di Pisa, Firenze, Torino, Genova e Messina.

Gli autori hanno invitato i volontari a compilare un sondaggio online riguardante le abitudini e lo stile di vita adottati durante il lockdown del 2020. Non solo. Alcune domande avevano lo scopo di indagare sull’eventuale disagio psicologico() avvertito, mentre altre erano tese a raccogliere informazioni sulla condizione sociale ed economica dei partecipanti. Lo scopo era capire se la pratica di un’attività fisica si associasse a rischi minori di sviluppare ansia e depressione.

I risultati della ricerca

Analizzando tutti i dati raccolti, gli esperti hanno scoperto che, durante il lockdown, a sperimentare con maggiore frequenza livelli elevati di ansia o depressione sono stati gli studenti, le persone con basso reddito e i soggetti che avevano smesso di fare attività fisica.

Gli autori hanno poi diviso i partecipanti in più gruppi a seconda dell’abitudine o meno di fare attività fisica. Hanno così notato che rispetto a coloro che erano inattivi anche prima della pandemia, le persone che hanno interrotto l’esercizio fisico durante il lockdown hanno avuto un rischio maggiore del 50% di ansia e depressione, mentre in quelle che sono riuscite a praticare con continuità attività fisica si è registrato un rischio ridotto del 20%.

Gli esperti hanno concluso che se, durante i mesi di chiusura dello scorso anno le persone avessero potuto continuare a praticare attività fisica ai livelli di sempre, fino al 21% dei casi gravi di ansia o depressione si sarebbero potuti evitare.

Lo sapevi che? L’attività fisica fa bene a cuore, ossa, circolazione, polmoni e muscoli. Ed è altrettanto benefica a livello psicologico: favorisce la produzione degli ormoni del buon umore, rilassa, aumenta l’autostima e migliora il rapporto con il proprio corpo.

