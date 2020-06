Covid-19: ora a rischiare è la salute mentale

L’emergenza legata al Covid-19 sta in parte rientrando (almeno per ora). Ma purtroppo le conseguenze di questa pandemia resteranno a lungo. E non riguarderanno solo la salute fisica e l’economia. Anche la salute mentale è a forte rischio. L’allarme arriva dall’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, in un rapporto sul tema.

Un problema da non sottovalutare

Secondo l’Oms, la salute mentale e il benessere di interi Paesi sono stati gravemente colpiti dalla pandemia da coronavirus: troppe persone stanno subendo gli strascichi psicologici degli ultimi mesi, per questo il problema va affrontato con urgenza. “L’isolamento, la paura, l’incertezza, le turbolenze economiche, tutti questi elementi causano o potrebbero causare sofferenze psicologiche” ha spiegato Devora Kestel, direttrice del dipartimento salute mentale dell’Oms.

La situazione in Italia

Anche nel nostro Paese la situazione post Covid-19 è delicata. Gli esperti riuniti in occasione del convegno “Uscire dall’ombra della depressione” hanno ribadito che la salute psicologica e mentale di molte persone ora è a rischio. Depressione, ansia, attacchi di panico, fobie sociali, disagi più o meno gravi: sono alcune delle problematiche che potrebbero subentrare negli italiani.

Emerse grandi paure

Il Covid-19 ci ha messi a dura prova, anche psicologicamente: ci ha spaventati, ci ha ricordato che siamo fragili e che non possiamo avere il controllo su tutto, ci ha dimostrato che un virus può annientarci. Ci ha costretti poi all’isolamento, a stare lontani da amici e colleghi, a rimanere chiusi dentro casa. Senza dimenticare che ha minato molte delle nostre sicurezze, anche economiche e lavorative. È normale, quindi, che ora abbiamo paura e ci sentiamo, quanto meno, scombussolati. Secondo gli psicologi, però, aver paura di ritornare a vivere, paradossalmente, potrebbe farci male quanto potrebbe farlo il coronavirus. È importante, quindi, che cerchiamo di riprendere in mano la nostra vita, pian piano, senza rinunciare agli strumenti di protezione che abbiamo a disposizione e che ci fanno sentire sicuri.

Da sapere! Il Covid-19 sta minacciando soprattutto la salute mentale dei soggetti più fragili. Quali? Gli ipocondriaci, coloro che avevano già delle paure interiori, i soggetti scarsamente adattabili e flessibili, quelli con un temperamento poco esplorativo.

