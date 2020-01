Il sonno profondo combatte l’ansia

Siete ansiosi e stressati? Secondo un recente studio il sonno profondo può aiutare a rigenerare il cervello! Una ricerca effettuata presso l’Università della California di Berkeley, divulgata anche sulla rivista scientifica Nature Human Behaviour, afferma che dormire bene aiuterebbe a combattere ansia e stress; al contrario, una notte insonne aumenterebbe il livello di ansia del 30%.

Cos’è il sonno profondo

Il sonno profondo (NREM) è la fase più importante del ciclo del sonno durante la quale l’attività cerebrale rallenta. Secondo la ricerca è anche il tipo di sonno più indicato per calmare una mente ansiosa: in questo stato il cervello emette delle onde ampie e lente ed è poco sensibile agli stimoli esterni, mentre la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca rallentano. Ecco, allora, perché svegliarsi in questa fase diventa molto più difficile.

È un ansiolitico naturale

Gli studiosi hanno esaminato due gruppi di persone utilizzando una risonanza magnetica e la polisonnografia che serve a misurare e valutare la qualità del sonno. Dai risultati degli esami è emerso che le persone che dormivano di più e meglio durante la notte erano meno ansiosi e stressati il giorno dopo. Secondo l’autore Matthew Walker grazie a questo studio è stata identificata questa nuova funzione del sonno profondo, che appunto riduce l’ansia durante il riposo notturno e rigenera il cervello. Il sonno, dunque, come ansiolitico naturale, a condizione che si dorma bene e a sufficienza ogni notte.

Dipende dallo stile di vita

Non tutti sanno che la durata e la qualità del sonno sono legati alle abitudini alimentari e comportamentali. Impegni di lavoro, famiglia, vita sociale e appuntamenti vari possono compromettere la salute fino ad arrivare a un vero e proprio controsenso: si arriva sì stanchi e stressati a fine giornata ma, nonostante tutto, si fa tantissima fatica anche a prendere sonno.

Così lo si migliora

Ecco allora un breve vademecum per arrivare a un sonno profondo in fretta. Prima di andare a dormire meglio non: digiunare o abbuffarsi, consumare alimenti stimolanti, cibi salati e piatti industriali, guardare film horror o controllare smartphone, tablet e pc; sì invece a carboidrati ricchi di triptofano, come riso, orzo, pasta e pane, e sorseggiare tisane sedative che conciliano il sonno.

DA SAPERE LA GIUSTA DURATA Secondo gli esperti la notte di sonno ideale dovrebbe essere di 6-8 ore, né più né meno. Questo perché dormire meno di 6 ore aumenta il rischio di ictus e malattie coronariche, mentre dormire per più di 8 ore incrementa il pericolo per cervello e cuore.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.