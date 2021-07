La depressione nasce da un’infiammazione?

Gli antinfiammatori potrebbero essere usati per curare la depressione? Ci vorranno ancora ulteriori approfondimenti per averne conferma, ma uno studio, pubblicato sull’American Journal of Psychiatry, afferma la relazione tra la malattia della depressione e l’infiammazione.

La proteina C reattiva si alza

La nuova ricerca del King College di Londra, pubblicata sull’American Journal of Psychiatry, ha osservato che le persone affette da depressione hanno livelli di proteina C-reattiva più elevati rispetto agli altri. Questa proteina è un biomarcatore di uno stato infiammatorio presente nel sangue e individuabile attraverso un semplice esame del sangue. “Questa ricerca mette un punto fermo su un interrogativo che ci ponevamo da tempo: oggi possiamo dire che nei soggetti depressi, a parità di altre condizioni, il livello di infiammazione è più elevato”, spiega lo psichiatra Carmine Pariante del Kings College di Londra, autore dello studio insieme a Maria Pitharouli e Cathryn Lewis.

Studio su più di 85mila persone

Gli studiosi hanno analizzato i dati della Biobank inglese, relativi a 86mila pazienti, riguardo la salute mentale, le infiammazioni, il legame tra malattie e genetica, poi stile di vita, ambiente e stato fisico. Dei casi analizzati, il 31% è stato rilevato come affetto da disturbo depressivo maggiore. I ricercatori hanno evidenziato appunto nei partecipanti affetti da depressione un livello più alto di proteina C-reattiva.

No a fumo e sovrappeso

Lo studio del Kings College di Londra ha escluso un legame tra la componente genetica e lo sviluppo della depressione. Bisogna invece fare attenzione allo stile di vita: comportamenti errati, come alimentazione scorretta e fumo possono aumentare lo stato infiammatorio. Seguire uno stile di vita sano ed equilibrato è un buon metodo, dunque, per contribuire al benessere psicologico.

Da sapere

