Alcol: consumo elevato aumenta rischio ictus

Consumare quantità elevate di alcol può comportare un aumento del rischio di sviluppare disturbi cerebrovascolari, come l’ictus e l’arteriopatia periferica. Il nesso emerge da uno studio condotto dalle Università di Uppsala (Svezia) e Cambridge (Regno Unito) e pubblicato su Circulation: Genomic e Precision Medicine, una delle riviste dell’American Hearth Association.

Più pericolo morte e disabilità

“L’aumento del consumo di alcol è una causa nota di morte e disabilità, ma in precedenza non era chiaro se l’assunzione di bevande alcoliche fosse anche causa di malattie cardiovascolari – spiega Susanna Larsson dell’Università di Uppsala, prima firma dello studio -. Considerando che molte persone consumano alcol regolarmente, è importante sciogliere qualsiasi dubbio su eventuali rischi o benefici”.

Varianti genetiche e fattori di rischio

Nel corso dello studio i ricercatori hanno usato la metodica della randomizzazione mendeliana, tecnica che identifica le varianti genetiche e le associa a meccanismi biologici e a potenziali fattori di rischio, ovvero sfrutta le informazioni genetiche per esaminarne l’effetto causale. Dopo aver esaminato i dati di 500mila residenti nel Regno Unito, i ricercatori hanno rilevato che un consumo di alcol elevato porta a triplicare il rischio di sviluppare l’arteriopatia periferica (un restringimento delle arterie che provoca una riduzione del flusso sanguigno, più frequentemente a scapito degli arti inferiori) e a un aumento del 27% dell’incidenza di ictus.

Malattia coronarica e altre patologie cardiovascolari

Un’importante assunzione di alcol è stata inoltre associata anche ad altre patologie cardiovascolari come la malattia coronarica, la fibrillazione atriale e l’aneurisma dell’aorta, sebbene in questi ultimi casi – precisano gli studiosi – il ruolo causale delle bevande alcoliche vada però indagato ulteriormente; nessuna associazione è stata, invece, rilevata tra l’assunzione di alcol e altre problematiche cardiovascolari come insufficienza cardiaca, tromboembolia venosa e stenosi della valvola aortica.

Da sapere! L’arteriopatia periferica (o malattia delle arterie periferiche) è una patologia del sistema circolatorio caratterizzata dalla riduzione dell’afflusso di sangue alle arterie degli arti superiori e inferiori, dovuto all’ostruzione e al restringimento di queste ultime. Interessa più spesso gli arti inferiori. Tende a svilupparsi con il passare dell’età, ma il fumo di sigaretta, l’assenza di esercizio fisico e la presenza diabete aumentano il rischio di soffrirne anche da giovani.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.