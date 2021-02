Alcol: è allarme rosso a causa della pandemia

È ormai confermato che vi è stato un aumento del consumo di alcol in questi ultimi periodi. Studi diversi di vari ricercatori confermano, infatti, quanto l’alcol risulti essere una risposta (errata) ma comune a eventi o periodi di solitudine e stress, come quelli che possono seguire a delle catastrofi, a degli attacchi terroristici o alla pandemia come quella da Covid-19. Al punto da far gridare all’allarme.

Le conferme scientifiche

L’aumento del consumo di alcol durante i primi mesi della pandemia è stato provato anche da un nuovo studio condotto da ricercatori del McLean Hospital (Belmont, Massachusetts). Nel loro studio, pubblicato sul Journal of General Internal Medicine, i ricercatori hanno esaminato anche i modi i potenziali per ridurre il consumo di alcol durante periodi molto stressanti come quello contemporaneo, come maggiore attenzione al fenomeno da parte delle istituzioni e cure anche telematiche.

Pandemia e consumo di alcol

Secondo gli studiosi, dato che la pandemia da Covid-19 in corso è un evento che dura di più nel tempo rispetto ad altri eventi catastrofici come può essere un terremoto o un attacco terroristico, il consumo di alcol potrebbe risultare ancora maggiore nel caso di questa pandemia.

Inoltre, il consumo di bevande alcoliche potrebbe aumentare ancora di più a causa degli isolamenti sociali forzati a cui diverse fasce della popolazione devono andare incontro.

Il parere dello psicologo

“Ci auguriamo che si riesca a richiamare l’attenzione sugli effetti della pandemia sull’uso di alcol e offrire approcci mitiganti a questo problema di salute pubblica non riconosciuto”, spiega la dottoressa Dawn E. Sugarman, psicologa del Center of Excellence in Alcohol, Drugs, and Addiction del McLean Hospital ed una delle autrici dello studio. I ricercatori credono che ci dovrebbe essere uno sforzo maggiore da parte delle istituzioni per quanto riguarda l’educazione e la gestione personale dello stress e dell’ansia(). Inoltre ci dovrebbero essere maggiori sforzi da parte delle stesse istituzioni, in particolar modo quelle sanitarie, per quanto riguarda lo screening dei disturbi derivanti dall’abuso di alcol. L’accesso a tali cure potrebbe essere fornito, almeno inizialmente, anche tramite servizi di telemedicina o tramite Internet.

Da sapere!

