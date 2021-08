Alimenti e Covid-19: c’è una correlazione?

Anche gli alimenti possono aiutare a combattere il covid-19. A sostenerlo è un gruppo di ricercatori americani di diversi enti (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health; Welch Center of Prevention, Epidemiology and Clinica Research; Divisione di Medicina Cardiovascolare del Briham & Women’s Hospital di Boston; Dipartimento di Medicina dello Stamford Hospital) a seguito di un sondaggio online eseguito su più di duemila medici e infermieri con un’ampia esposizione al virus in Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti e pubblicato sul British Medical Journal.

La ricerca sugli stili alimentari

Tutti i medici e infermieri intervistati erano iscritti a Survey Healthcare Globus, una rete globale di professionisti sanitari. L’indagine è consistita nell’acquisire informazioni puntuali:

· sull’alimentazione seguita da ciascun partecipante, utilizzando un questionario sulla frequenza dei cibi consumati durante l’anno precedente;

· sulla gravità dell’eventuale infezione da covid-19;

· sulla storia personale, sull’anamnesi, sull’uso di farmaci e sullo stile di vita.

Per lo studio, inoltre, i ricercatori hanno valutato altri parametri potenzialmente influenti, come l’età, l’origine etnica, la specialità medica e lo stile di vita (fumo e/o esercizio fisico).

Covid-19: cibi sì e cibo no

Dall’analisi dei dati raccolti è emerso che chi aveva seguito:

1. diete a base di verdure aveva avuto il 73% di minor probabilità di infezioni da covid-19 da moderata a grave rispetto a coloro che non avevano seguito queste diete alimentari;

2. diete a base di pesce aveva avuto il 59% di minor probabilità di infezioni da covid-19 da moderata a grave rispetto a coloro che non avevano seguito queste diete alimentari;

3. diete a basso contenuto di carboidrati e ricca di proteine aveva avuto, invece, una probabilità maggiore di quasi 4 volte di contrarre un’infezione da covid-19 da moderata a grave.

Probabile correlazione tra dieta e infezione

Secondo i ricercatori lo studio non permetterebbe di stabilire una causa, ma le seguenti correlazioni:

· le diete a base di vegetali sono ricche di vitamine e minerali, nutrienti in grado di fornire una risposta immunitaria “efficiente”;

· le diete a base di pesce sono ricche di vitamina D e acidi grassi, nutrienti noti per le loro potenti proprietà antinfiammatorie.

Da sapere! I risultati di questa ricerca suggeriscono che un’alimentazione sana ed equilibrata, ricca di alimenti vegetali e ittici, può ridurre il rischio di sviluppare la forma grave di infezione Covid-19, provocata dal coronavirus SARS-CoV-2.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.