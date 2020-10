Le problematiche della pelle come psoriasi, dermatite ed eczema sono molto “democratiche”: infatti, possono interessare tutti, senza distinzioni di età e di genere. Ne sono colpiti tanto gli adulti quanto i bambini. Fortunatamente, esistono alcuni trattamenti in grado di tenere sotto controllo le loro manifestazioni, fra cui le cure termali. L’autunno è il mese ideale per la prevenzione e la cura di queste malattie. Ecco perché alle terme di Comano, ottobre è il “mese della dermatologia”: chi sceglie questo centro in Trentino, fino al 31 di ottobre può usufruire di sconti e pacchetti speciali.

Un centro specializzato nella cura delle malattie cutanee

Le terme di Comano sono conosciute non solo in Italia, ma in tutta Europa. Infatti, sono un centro specializzato nella cura delle malattie della pelle e in particolare della psoriasi, dell’eczema e della dermatite atopica. Merito soprattutto delle acque bicarbonato-calcio-magnesiache di Comano, che possiedono alcune caratteristiche che le rendono alleate perfette contro i sintomi di queste problematiche. Innanzitutto, il pH vicino alla neutralità e la presenza di elementi, in primis gli ioni di calcio e magnesio, che sono attivi proprio nelle malattie cutanee. Inoltre, studi recenti hanno scoperto che in queste acque sono presenti microrganismi finora sconosciuti alla scienza come il Mezorhizobium comanense, responsabile della benefica azione antinfiammatoria sulla pelle.

Trattamenti ideali per i bambini

I trattamenti termali con acque specifiche come quelle di Comano rappresentano una soluzione naturale in grado di migliorare i sintomi di psoriasi, eczema, dermatite e altre malattie della pelle: diminuiscono il prurito, l’infiammazione e l’arrossamento. Di conseguenza, consentono anche di ridurre l’uso dei farmaci tradizionali, effetto che dura anche per molti mesi dopo il termine delle cure. Sono indicati per gli adulti e ancor di più per i bambini.

Le offerte di questo mese

Per tutto il mese di ottobre, le terme di Comano offrono un pacchetto check up a prezzo specialissimo di 50 euro, che comprende:

– la visita per psoriasi, dermatiti ed eczemi con il team medico multidisciplinare del centro termale,

– un bagno termale di prova,

– un’acqua termale spray di 75 ml della linea Terme di Comano SkinCare, – la partecipazione a un incontro di Comano Educational, durante il quale i medici del centro consigliano come affrontare al meglio le problematiche cutanee una volta tornati a casa.

Inoltre, in occasione del mese della dermatologia, è previsto uno sconto del 50% sui bagni termali integrativi al ciclo di cura base per la pelle e sconti a partire dal 20% per l’acquisto dei prodotti dermocosmetici della linea Aqua+Clinical Terme di Comano Skincare, disponibili nello shop del centro termale.

Da sapere! Chi sceglie le terme di Comano può godere anche di un paesaggio unico: il centro, infatti, sorge in un parco di 14 ettari, formato da prati, piante secolari, corsi d’acqua, laghetti e sentieri. Per prenotazioni www.termecomano.it.

