Bocca sana, cuore in forma

Gengive e denti sani. Una bocca sana fa bene, sempre e a maggior ragione in questo difficile periodo di pandemia. La Sipd, Società italiana di parodontologia e implantologia, suggerisce infatti che avere una bocca in salute può essere una valida strategia per preservare il cuore e per farsi trovare più resistenti davanti al Covid-19.

Igiene innanzitutto

Secondo alcuni studi lavare i denti almeno due volte al giorno, meglio ancora e se dopo ogni pasto, abbassa la probabilità di aritmie e di insufficienza cardiaca del 10%. La terapia non chirurgia della parodontite, malattia gengivale non solo fastidiosa ma anche pericolosa per la salute generale dell’organismo, riducendo la percentuale di batteri presenti nel cavo orale, diminuisce del 30% anche i fattori di rischio cardiovascolare per almeno sei mesi. Inoltre, prevenire l’infiammazione gengivale e avere così una bocca sana, grazie a un’accurata igiene orale, può essere importante anche per proteggersi dal Covid-19. I batteri orali responsabili della parodontite possono infatti aggravare infezioni polmonari o facilitare la colonizzazione delle vie aeree da parte di agenti infettivi come Sars-Cov-2.

Meno batteri in circolazione

Come spiega Luca Landi, presidente della Sidp, chi soffre di parodontite e si sottopone a una terapia non chirurgica per ridurre la quantità di batteri patogeni presenti nelle tasche parodontali riduce anche il numero di batteri virulenti che circolano nel sangue, batteri che possono favorire la formazione degli ateromi, le placche che determinano la degenerazione delle arterie.

La terapia parodontale permette inoltre una riduzione della proteina C reattiva, del fibrinogeno e di colesterolo Ldl ossidato, che rappresentano ulteriori elementi coinvolti in un incremento dell’infiammazione dei vasi sanguigni e della probabilità di comparsa di aterosclerosi.

Un’arma in più contro il Covid-19

Diversi studi clinici hanno riportato un’associazione tra malattie cardiovascolari e Covid-19, dimostrando che i pazienti con pregresse patologie cardiache e ipertensione presentano una maggior necessità di essere ricoverati in terapia intensiva in caso di contagio da Sars-CoV-2, un’infezione che a sua volta può peggiorare le patologie cardiovascolari.

Avere una bocca sana può avere, quindi, un impatto positivo sul decorso del Covid-19; infatti i batteri patogeni che risiedono nella bocca possono aggravare le infezioni polmonari o facilitare la colonizzazione delle vie aeree da parte di batteri e virus patogeni.

Lo sapevi che? Le malattie cardiovascolari condividono con la parodontite numerosi fattori di rischio; curare la bocca è perciò efficace per proteggere il sistema cardiovascolare e la salute di tutto l’organismo.

