Celiachia: possibile legame con alcuni batteri

Secondo uno studio australiano, condotto dalla Monash University a Melbourne e pubblicato su Nature Structural and Molecular Biology, l’esposizione batterica potrebbe essere un fattore di rischio per lo sviluppo di celiachia nelle persone geneticamente predisposte a questa malattia. Circa il 30% delle persone con una predisposizione genetica per la celiachia svilupperanno effettivamente la malattia.

Una reazione autoimmune

La celiachia è una malattia permanente dovuta a una reazione autoimmune al glutine, un complesso proteico formato dalle proteine gliadina e glutenina, presente nel grano, nell’orzo e nella segale. Nei celiaci mangiare glutine scatena una risposta immunitaria nell’intestino tenue: i linfociti T scambiano il glutine per una minaccia e scatenano una reazione esagerata, sotto forma di infiammazione, che aggredisce i villi intestinali, l’area che assorbe le sostanze nutritive assunte con l’alimentazione.

Il legame tra batteri e glutine

Gli scienziati australiani hanno osservato che le proteine che compongono alcuni comuni batteri mimano, a livello molecolare, quelle del glutine. Quindi hanno isolato i recettori dei linfociti T in pazienti celiaci e notato che, confusi da questa somiglianza, reagivano in maniera simile alla presenza di questi batteri e a quella del glutine. L’ipotesi della ricerca è che, di fronte alle proteine dei batteri, il sistema immunitario reagisca in modo aggressivo, come è normale che sia. Il problema, però, è che si attiverebbe anche in presenza delle proteine del glutine che gli appaiono simili, causando infiammazione all’intestino.

Il nodo di collegamento si troverebbe quindi proprio nel sistema immunitario, che non sarebbe capace di distinguere tra i batteri e il glutine. Gli esperti ora devono cercare di capire perché in certe persone il sistema immunitario reagisce in modo così aggressivo. Probabilmente c’è un legame che potrebbe nascondere una soluzione anche nei confronti di questa malattie cronica. I ricercatori stanno indagando nuove strategie terapeutiche e hanno messo a punto un farmaco sperimentale che blocca l’interleuchina 15, importante mediatore della celiachia.

Lo sapevi che?

