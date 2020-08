Colesterolo cattivo: per fermarlo occorrono farmaci e dieta

Il colesterolo cattivo è il killer numero 1 delle arterie. Infatti, quando è in eccesso nei vasi sanguigni, può bloccare l’afflusso di sangue e portare ad attacchi di cuore e ictus. Ed è proprio il colesterolo il principale responsabile di circa 3,9 milioni di morti in tutto il mondo. La formula vincente per combatterlo è la dieta a basso contenuto di colesterolo e farmaci ad hoc.

Lo studio durato quasi 40 anni

A conferma, sulla rivista scientifica Nature, è stata pubblicata un’analisi condotta in 200 Paesi con dati raccolti dal 1980 al 2018, realizzata dal gruppo internazionale NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), coordinato dall’Imperial College di Londra School of Public Health.

“I risultati di questa indagine, cui il nostro Istituto ha partecipato con i dati del progetto Cuore nell’ambito del Non Communicable Diseases Risk Collaboration (NCD-RisC) – ha spiegato Luigi Palmieri, del Dipartimento Malattie Cardiovascolari, Endocrino-metaboliche e Invecchiamento dell’Istituto superiore di sanità – rivelano che i livelli di colesterolo totale e non-Hdl (il colesterolo ‘cattivo’) che è un importante marker di rischio cardiovascolare, sono diminuiti nelle nazioni ad alto reddito, soprattutto per l’uso diffuso di statine, in particolare quelle dell’Europa nord-occidentale, del Nord America e dell’Australasia, mentre sono aumentati nelle nazioni a basso e medio reddito, in particolare in Asia orientale e sud-orientale. La Cina, che nel 1980 aveva alcuni dei livelli più bassi di colesterolo non-Hdl, ha subìto uno dei maggiori tassi di aumento del colesterolo non-Hdl nel periodo di studio considerato”.

Migliora la situazione in Italia

In buona posizione gli italiani: nel 1980 il nostro Paese era al ventunesimo posto mondiale per livello di colesterolo non Hdl negli uomini, mentre nel 2019 è passato alla quarantatreesima posizione. Situazione ancora migliore per le donne, che dalla posizione 30 sono scese alla 80.

Bene i Paesi ricchi

Lo scenario mondiale, dunque, nel corso di 40 anni ha rivelato notevoli cambiamenti. Il confronto del colesterolo tra 200 paesi, ha mostrato, per esempio, che se nel 1980 le donne statunitensi erano al 50° posto della classifica mondiale per livelli alti di colesterolo, nel 2018 occupavano la 127esima posizione, mentre le donne cinesi che nel 1980 si classificavano al 152° posto, nel 2018, erano al 110° posto. Gli uomini del Regno Unito occupavano il 18° posto nel mondo nel 1980 e il 16° posto in Europa, per passare nel 2018, rispettivamente al 106° posto nel mondo e al 35° posto in Europa. Mentre gli uomini indiani si classificavano al 128° posto nel 1980 e al 128° posto nel mondo nel 2018.

Da sapere! Il colesterolo è il costituente fondamentale delle membrane delle cellule e di alcuni ormoni ed è importante per lo sviluppo e il funzionamento delle cellule del cervello. Il colesterolo “buono”, in particolare, (Hdl), ha un’ effetto protettivo contro l’infarto e l’ictus, spazzando via il colesterolo cattivo in eccesso.

