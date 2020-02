Colesterolo giù con 2 mele renette al giorno

La mela, per tutti i suoi preziosi nutrienti, si può considerare più che un alimento, quasi un “farmaco”. A maggior ragione se si tratta di mele renette. Secondo un recente studio realizzato dalla Fondazione Edmund Mach di San Michele dell’Adige e dalle Università di Reading della Gran Bretagna e di Trento, e pubblicato sulla rivista The American Journal of Clinical Nutrition, mangiare due mele renette al giorno può contribuire ad abbassare i livelli di colesterolo nel sangue.

I parametri presi in esame per la salute cardiovascolare

Per arrivare a questo importante risultato, i ricercatori sono partiti dall’analisi di 40 individui, tutti con livelli di colesterolo Ldl leggermente superiori ai limiti di riferimento. Il campione è stato suddiviso in due gruppi e monitorato per due mesi:

– il primo ha mangiato ogni giorno due mele renette Canada;

– il secondo ha bevuto ogni giorno il succo di mela senza fibre e polifenoli antiossidanti.

Al termine delle otto settimane, per valutare lo stato di salute cardiovascolare, i ricercatori hanno misurato a tutti i 40 soggetti:

– la glicemia (zuccheri nel sangue);

– l’insulina;

– la lipidemia (trigliceridi, colesterolo, acidi grassi e fosfolipidi nel sangue);

– il funzionamento delle vene e delle arterie.

Colesterolo giù del 4%

Dall’analisi dei parametri sanguigni è emerso che un consumo quotidiano di mele renette Canada per due mesi riduce del 4% i livelli di colesterolo totale, e soprattutto di quello Ldl (il colesterolo cattivo che si deposita nelle vene e nelle arterie). Il secondo gruppo, infatti, non ha evidenziato alcuna riduzione dei livelli di colesterolo ematico.

Merito delle fibre e dei polifenoli

L’effetto benefico di ridurre il colesterolo nel sangue sarebbe dovuto all’alto contenuto nelle mele renette di fibre e polifenoli, sostanze in grado di operare insieme al microbiota intestinale.

Lo sapevi che? Tre mele al giorno proteggono i polmoni e tutto l’apparato respiratorio.

Fonti / Bibliografia Two apples a day lower serum cholesterol and improve cardiometabolic biomarkers in mildly hypercholesterolemic adults: a randomized, controlled, crossover trial | The American Journal of Clinical Nutrition | Oxford AcademicABSTRACTBACKGROUND. Apples are rich in bioactive polyphenols and fiber. Evidence suggests that consumption of apples or their bioactive components is associate

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.