Cosa fare se si è obesi? Ora c’è una cura del grasso

Può suonare come un controsenso, ma il grasso può essere sfruttato per combattere l’obesità. È quanto rivela uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Metabolism, condotto dalla dottoressa Camilla Bean dell’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (Vimm) e coordinato dal professor Luca Scorrano, ordinario di Biochimica del Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova, Principal Investigator del Vimm di cui è stato Direttore Scientifico.

Lo studio è finanziato dal Ministero dell’Università e della ricerca, dalla Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo e dalla European Foundation for the Study of Diabete e apre la strada a una cura cura se si è obesi.

Quanti milioni di obesi ci sono nel mondo?

È difficile fornire cifre esatte ma ormai i confini dell’obesità a livello mondiale si configurano sempre più come una vera e propria epidemia, che colpisce principalmente il mondo occidentale. Ecco perché, oggi più che mai, la ricerca è fondamentale per uscire dalla morsa di un problema che interessa quasi il 10% degli italiani, il 20% degli europei e, addirittura, il 43% della popolazione degli Stati Uniti d’America.

Quali problemi di salute provoca l’obesità?

Chi soffre di obesità vede salire in modo esponenziale il rischio di andare incontro a patologie come il diabete e problemi cardiovascolari. Come scoperto dai ricercatori veneti, però, è possibile agire direttamente sul problema, andando a mutare l’azione del grasso bianco, per portarlo a comportarsi come il bruno. Nel corpo umano, infatti, coesistono due tipologie di adipe: quello bianco immagazzina i grassi; quello bruno, è deputato alla conversione in calore e, quindi, alla loro dissoluzione.

Come trasformare il grasso bianco in grasso bruno?

Il problema è che, con l’avanzare dell’età, la non grandissima quantità di grasso bruno diminuisce ulteriormente e complica il processo di conversione in energia termica dell’adipe. Insegnare al grasso bianco a svolgere la medesima funzione agendo per via farmacologica per creare quello che i ricercatori chiamano grasso beige sembra poter aiutare i pazienti a combattere l’obesità.

Partendo dal confronto del grasso nei soggetti obesi e normopeso, i ricercatori hanno scoperto come in questi ultimi, il grasso conteneva alti livelli di proteina Opa1, che controlla il metabolismo delle cellule e funge da interruttore per il suicidio cellulare, proteggendo dall’obesità e dalle conseguenze di una dieta poco equilibrata sul metabolismo e trasformando il grasso bianco in grasso beige.

I ricercatori, in concerto con il professor Nico Mitro dell’Università Statale di Milano, hanno rivelato come l’Opa1 stimoli il grasso a sintetizzare l’urea (un prodotto di scarto e a produrre una sostanza (fumarato) che permette al grasso bianco dei normopeso di diventare beige. Ed è proprio grazie alla somministrazione di fumarato che si può combattere l’obesità.

In sintesi Cosa fare per combattere l’obesità? Per combattere l’obesità non sono necessarie diete drastiche, ma è fondamentale correggere il proprio stile di vita, aumentando l’attività fisica, e le abitudini alimentari sbagliate, cominciando per esempio a elimire le cosiddette calorie vuote (ossia quei cibi e bevande che fanno solo ingrassare senza apportare alcuna sostanza nutrizionalmente valida). Come si fa a sapere se si è obesi? Le persone si suddividono in normopeso, sovrappeso e obese (ci sono ovviamente anche quelle che pesano meno di quanto dovrebbero). Per sapere a quale di queste categorie si appartiene si può fare riferimento a specifiche tabelle che indicano l’Indice di massa corporea (Imc) o Body mass index (Bmi).

