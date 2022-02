Covid-19: la vitamina D riduce l’infezione?

Non ci sono attualmente evidenze scientifiche che la vitamina D giochi un ruolo nella protezione dall’infezione dal coronavirus. Ad affermarlo è uno studio cinese pubblicato sulla rivista scientifica Nutrition Journal coordinato dal Primo ospedale di Nanchang e dall’Università Sun Yat-Sen di Guangzhou.

Che problemi dà la mancanza di vitamina D?

A quanto emerso dallo studio cinese, una eventuale carenza di vitamina D non è collegata a una maggiore predisposizione a casi gravi di Covid-19 o a una morte derivata dall’infezione del coronavirus. Non solo. Anche l’integrazione della vitamina non migliora significativamente gli esiti clinici nei pazienti colpiti da Sars-Cov2.

Lo studio ha preso in esame 536.105 pazienti che hanno partecipato a diversi studi già sottoposti a revisione. Secondo quanto analizzato, ogni aumento di 10 nanogrammi per millilitro della vitamina D nel sangue non è stata associata a una riduzione del rischio di Covid-19. Gli integratori di vitamina D, inoltre, non hanno ridotto nemmeno il numero dei decessi o i ricoveri in terapia intensiva.

Gli studiosi, infine, hanno anche evidenziato che la carenza di vitamina D (con meno di 20 ng per millilitro) o l’insufficienza della stessa (con meno di 30 ng per millilitro) non sono legati a un aumento significativo del rischio di infezione da Covid-19.

A cosa serve la vitamina D?

La vitamina D è un regolatore del metabolismo del calcio e per questo è utile nell’azione di calcificazione delle ossa. Contribuisce inoltre a mantenere nella norma i livelli di calcio e di fosforo nel sangue.

In sintesi Come si può uccidere il coronavirus? Il virus è sensibile all’uso dei disinfettanti contenenti alcol. Per questo è raccomandata un’attenta igiene della mani – soprattutto – e delle superfici con specifici gel. Non sembra invece che l’utilizzo di integratori di vitamina D possa avere un’incidenza sulla carica virale.

