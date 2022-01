Covid-19, svelata l’azione del virus sul cervello

Ben più del 10% dei guariti dal Covid-19 si trova a convivere con problemi di concentrazione, stanchezza e memoria. Il dato e gli effetti del Long Covid sul cervello sono ancora tutti da approfondire, ma sembra proprio che il virus riesca a provocare problemi anche una volta negativizzatisi.

L’azione del Covid-19 sul cervello

A rivelarlo sono alcuni studi pubblicati sulla rivista Nature, che svelano la scoperta di alcuni processi che il Covid-19 metterebbe in atto andando a influenzare le cellule cerebrali adibite al regolare funzionamento dei neuroni. Per ora, i risultati ottenuti fanno riferimento a indizi preliminari ottenuti prevalentemente da analisi in vitro, ma forniscono indicazioni importanti per capire come la malattia potrebbe agire nel cervello.

Problemi a lungo termine

E, se anche il Covid-19 non riuscisse a giungere direttamente nel cervello, le prove raccolte finora evidenziano un’azione indiretta capace, comunque, di causare problemi a lungo termine e cronici. Come riferito dal vicedirettore scientifico della Fondazione Santa Lucia Irccs di Roma e ricercatore in Neuroimmunologia, Luca Battistini, tra le tante possibili cause di disturbi e infiammazioni a livello cerebrale, una delle più plausibili ed evidenti sembra riferibile all’eccessiva sollecitazione del sistema immunitario.

Pazienti da non dimenticare

Ci sono, però, ancora molti aspetti da approfondire e indagare per comprendere al meglio i possibili effetti del Covid-19 a livello cerebrale e neurologico. Il problema è che queste complicazioni, che possono altresì risultare letali, si presentano anche dopo la guarigione in piena fase di Long Covid, rischiano di passare sottotraccia e di non essere gestite al meglio. Ecco perché i ricercatori del Santa Lucia si sono attivati per indagare al meglio il problema e tenere alta l’asticella dell’attenzione.

Da sapere! Come evidenziato da ulteriori studi, il Covid-19 può comunque penetrare direttamente nel cervello e causare problemi alle cellule nervose.

