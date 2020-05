Diagnosi di tumore: un test del sangue ne scopre 50 tipi

Un test ci aiuterà nella diagnosi di tumore. Anzi, per l’esattezza, per individuarne 50 tipi. Si tratta di uno strumento rivoluzionario che ricerca le cellule tumorali che circolano nel sangue. È quanto riportato sugli Annals of Oncology da Michael Seiden dell’azienda degli Stati Uniti US Oncology. Questo innovativo test si basa sullo studio del Dna tumorale circolante nel sangue.

Alta affidabilità sui 12 tumori più temibili

Il metodo della biopsia liquida può arrivare a scoprire fino a 50 tipi di tumore. Nello specifico, l’analisi del sangue viene effettuata tramite un software che sfrutta l’intelligenza artificiale.

L’esperimento dei ricercatori statunitensi ha coinvolto quasi 6.700 persone (circa 2.500 pazienti con oltre 50 forme tumorali diverse e 4.200 volontari sani utilizzati come gruppo di controllo). Nei 12 tumori con la più alta mortalità (vescica, pancreas, intestino, stomaco, ano, testa-collo, esofaringe, fegato e dotto biliare, linfoma, ovaio ed altre forme che interessano i globuli bianchi, come il mieloma multiplo), la percentuale di casi individuata è stata in media del 67,3% per gli stadi precoci (39% nello stadio I, 69% nello stadio II,83% nello stadio III). Numeri importanti visto e considerato che si tratta di tumori spesso scoperti tardi (al IV stadio quando sono metastatici).

Risultati incoraggianti in tutti i casi

Per tutti gli oltre 50 tumori analizzati, la percentuale di successo nella diagnosi è stata circa del 44% (stadio I il 18%, stadio II il 43%, stadio III 81%). L’analisi del sangue, oltre ad individuare la presenza di un tumore, permetterà di capire in tempo utile i meccanismi che portano i tumori a essere resistenti a determinate terapie. Ma bisognerà aspettare almeno un anno dalla fine della sperimentazione per avere l’applicazione di tale test su larga scala.

Da sapere! Questo test è molto importante perché non solo permette la diagnosi di tumore, ma è anche in grado di rilevare in quale specifico organo si sta sviluppando.

Fonti / Bibliografia Sensitive and specific multi-cancer detection and localization using methylation signatures in cell-free DNA - Annals of OncologyEarly cancer detection could identify tumors at a time when outcomes are superior and treatment is less morbid. This prospective case-control sub-study (from NCT02889978 and NCT03085888) assessed the performance of targeted methylation analysis of circulating cell-free DNA (cfDNA) to detect and localize multiple cancer types across all stages at high specificity.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.