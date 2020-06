Il collutorio protegge dal coronavirus?

Una ricerca ha rivelato che il collutorio, distruggendo lo strato lipidico che avvolge il virus, ha il potenziale per proteggere dall’infezione da coronavirus prima che questa raggiunga le cellule umane.

È quanto osservato da un gruppo internazionale di ricercatori che ha riportato i risultati delle analisi sulla rivista Function, affermando che il collutorio potrebbe essere in grado di danneggiare il coronavirus e ridurre i livelli di infezione nella fase appena insorgente della malattia. Allo studio hanno partecipato virologi e specialisti delle Università di Nottingham, Colorado, Ottawa, Barcellona e del Babraham Institute di Cambridge.

È un virus “avvolto”

Secondo Valerie ‘O Donnell, primo autore dello studio, del Systems Immunity Research Institute presso l’Università di Cardiff, Sars-CoV-2 rientra nella categoria dei “virus avvolti”, il che significa che è ricoperto da uno strato di lipidi, vulnerabili a determinate sostanze chimiche.

Il collutorio potrebbe compromettere questo strato e impedire la replicazione del virus nella bocca e nella gola. Dalle analisi cliniche di laboratorio è emerso, infatti, che alcuni collutori contengono concentrazioni di sostanze sufficienti a compromettere l’integrità dello strato esterno di alcuni virus. Non è ancora certo però se questo sia applicabile anche alla conformazione di Sars-CoV-2.

Analizzare gli ingredienti

Il potenziale del collutorio non è stato ancora studiato appieno, ma secondo Valerie ‘O Donnell, sarebbe opportuno analizzare gli effetti di ingredienti come clorexidina, cetilpiridinio cloruro, perossido di idrogeno e povidone-iodio sulla membrana lipidica, che tra l’altro non cambia al mutare del virus, il che significherebbe che il collutorio non perderebbe efficacia contro i nuovi ceppi.

I dubbi dell’Organizzazione mondiale della sanità

L’Oms ha tuttavia manifestato un notevole grado di scetticismo riguardo i risultati della ricerca, affermando che non ci sono prove che l’uso del collutorio protegga dalle infezioni del nuovo coronavirus. Alcune marche di collutori possono eliminare alcuni microbi per alcuni minuti nella saliva in bocca, tuttavia, questo non significa che proteggano dall’infezione Sars-Cov-2.

Lo sapevi che?

Fonti / Bibliografia Potential role of oral rinses targeting the viral lipid envelope in SARS-CoV-2 infection | Function | Oxford AcademicSummary. Emerging studies increasingly demonstrate the importance of the throat and salivary glands as sites of virus replication and transmission in early COV

Systems Immunity Research Institute - Cardiff UniversityWe deliver a comprehensive systems based approach to immunity research. We provide a holistic view of chronic disease progression, the control of infection and mechanisms that determine an effective immune response.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.