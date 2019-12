Impiegati, malati di sedentarietà

La sedentarietà è la causa principale di numerose malattie come mal di schiena, mal di testa, occhi secchi e rossi, gonfiore alle gambe e obesità. E gli impiegati rischiano di più. Secondo uno studio realizzato dall’azienda britannica Fellowes, la colpa sarebbe attribuita al troppo tempo trascorso seduti davanti al pc. È questo il destino degli impiegati in base ai risultati della ricerca che si è basata su alcune interviste online effettuate su più di 3.000 impiegati d’ufficio della Francia, Germania e Gran Bretagna.

I sintomi più comuni

Soltanto nel Regno Unito il 50% delle persone del campione soffre di secchezza e rossore agli occhi, il 48% di mal di schiena, una persona su due di mal di testa, oltreché di eczema, sovrappeso, obesità e gonfiore alle gambe.

Il pericolo maggiore dei nostri tempi

Secondo gli esperti, gli impiegati trascorrono molto tempo in ufficio stando seduti alla propria scrivania e al computer senza muoversi. Di conseguenza, i corpi iniziano ad atrofizzarsi accelerando problemi muscolo-scheletrici e aumentando la debolezza alle gambe e il rischio di malattie più gravi come tumori, trombosi e problemi cardiovascolari.

A rischio anche i bambini

La sedentarietà è uno dei problemi più comuni in Italia e all’estero: ha effetti negativi sulla salute ed è causa principale di molti disturbi, tra cui l’obesità nei bambini. Stare seduti ore davanti al pc o sul divano comporta seri danni all’organismo, che non funziona più al meglio.

Importante darsi una mossa

Per risolvere il problema basterebbe apportare dei cambiamenti nella propria vita lavorativa: fare maggiore movimento, aumentare le pause regolari durante le ore di lavoro e cambiare postura.

Da sapere! L’antidoto ai danni della sedentarietà è uno stile di vita corretto ed equilibrato con movimento quotidiano, alimenti sani, senza fumo e alcol.

Fonti / Bibliografia https://assets.fellowes.com/skins/fellowes/responsive/gb/en/resources/work-colleague-of-the-future/download/WCOF_Report_EU.pdf

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.