Infarto: mortalità triplicata a causa del coronavirus

Dall’inizio dell’emergenza da coronavirus sono diminuite del 40% le procedure salvavita di cardiologia interventistica per infarto acuto e la mortalità è quasi triplicata: se la tendenza dovesse persistere, supererà di gran lunga quella direttamente associata alla pandemia. Sono dati basati sull’esperienza clinica del Centro Cardiologico Monzino in epoca coronavirus, che confermano quelli internazionali.

Si rischia la vita per paura del contagio

I pazienti molto spesso arrivano in ospedale in fase di malattia avanzata e in condizioni talmente compromesse da richiedere interventi più complessi e rischiosi e meno efficaci. Il perché risulta molto chiaro in tutti i Paesi maggiormente colpiti dalla pandemia da Covid-19, come la Spagna e gli Stati Uniti: il coronavirus, che non sembra avere un ruolo primario nell’infarto, spinge però le persone a rimandare l’accesso in ospedale per paura del contagio. Purtroppo però questo ritardo è deleterio e spesso fatale, perché impedisce trattamenti tempestivi e nell’infarto il fattore tempo è cruciale. Il Monzino, insieme ad altri ospedali e società scientifiche italiane e internazionali, dopo aver osservato il calo degli accessi al Pronto soccorso, ha già lanciato un appello a non rimandare le cure.

Ospedali attrezzati contro i rischi

Giancarlo Marenzi, responsabile della Unità di Terapia Intensiva Cardiologica del Monzino, conferma che dall’inizio della pandemia i pazienti arrivano in ospedale in condizioni sempre più gravi, spesso già con complicanze aritmiche o funzionali, che rendono molto meno efficaci le terapie salvavita come l’angioplastica coronarica primaria. I dati di mortalità legata a questo calo hanno sollecitato i medici a ripetere con più forza: per evitare il coronavirus non si deve rischiare di morire di infarto.

La paura di recarsi in ospedale è un problema che permane anche se i centri altamente specializzati o monospecialistici, come appunto il Monzino, si sono da subito organizzati per proteggere i pazienti dall’infezione da Covid-19; probabilmente i pazienti non sono pienamente consapevoli di quanto è stato fatto per proteggerli e continuano a essere intimoriti dalla pressione esercitata dal virus sul sistema ospedaliero nel suo insieme.

Da sapere! I centri cardiologici d’eccellenza sono riusciti a mantenere gli standard delle cure salvavita per l’infarto, nonostante il Covid-19.

Medico Giancarlo Marenzi - Cardiologico Monzino

