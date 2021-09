La salute della bocca è anche una questione di ormoni

La salute dei denti è un bene prezioso a tutte le età, per gli uomini come per le donne. Ma sono queste ultime che devono stare particolarmente attente, perché alcune fasi della loro vita le espongono a un rischio maggiore di disturbi e patologie a carico bocca. I cambiamenti ormonali, infatti, possono minare alla salute della bocca, tanto che si può arrivare ad avere una donna su due che in gravidanza soffre di problemi gengivali.

Le fasi più a rischio

A sostenerlo è la Sidp (Società italiana di Parodontologia e Implantologia). “Nella vita di una donna esistono diverse fasi, in cui i cambiamenti ormonali possono aumentare il rischio di problemi alle gengive – spiegano gli esperti della Sidp -. Si parte già dalla pubertà quando l’aumento degli ormoni agisce direttamente sulle gengive inducendone sanguinamento e infiammazione. Si passa poi alla vita adulta. Anche in questo caso i problemi alla bocca, in particolare le infiammazioni gengivali, possono essere legate a questioni ormonali, in particolare all’assunzione di un farmaco anti-concezionale ad alto dosaggio che aumenta i livelli di infiammazione di tutto l’organismo e peggiora sensibilmente la condizione gengivale e parodontale”.

Più attenzioni in gravidanza

Si arriva poi alla gravidanza, momento di grande gioia che non è esente però da problematiche varie. “Il corpo cambia e con esso i meccanismi biologici che regolano la salute orale – continuano gli esperti della Sidp -. Circa il 50% delle donne in gravidanza soffre di disturbi gengivali e riferisce sanguinamento, dolore durante lo spazzolamento, gonfiore e anche la presenza di protuberanze della gengiva, le epulidi, che pur essendo temporanee sono molto fastidiose” aggiungono gli esperti della Società scientifica.

Non sottovalutare né trascurare

Recarsi periodicamente dal proprio dentista per controllare la salute delle gengive e mantenere un’attenta igiene orale domiciliare è la prima cosa da fare. Tra i consigli che suggeriscono gli specialisti Sidp ce ne sono due particolarmente importanti, da rispettare sempre e con scrupolo ancora maggiore nei momenti più delicati della vita così da tutelare al massimo la salute della bocca: lavare i denti almeno due volte al giorno con lo spazzolino, meglio se elettrico, e usare quotidianamente il filo interdentale.

Da sapere! Programmare un controllo periodico dal dentista è una buona regola da rispettare con scrupolo anche in momenti speciali come durante l’attesa e l’allattamento.

