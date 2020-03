L’attività fisica cala con l’età e cresce il rischio obesità

Il passaggio dall’adolescenza all’età adulta porta con sé un aumento di peso e una diminuzione dell’attività fisica. Lo confermano due studi del Center for Diet and Activity Research (CEDAR) di Cambridge pubblicati su Obesity Reviews.

Non solo. I ricercatori hanno evidenziato anche che l’età adulta è la fase della vita in cui i livelli di obesità aumentano più velocemente. L’aumento di peso è direttamente collegato ai cambiamenti nella dieta e nell’attività fisica che si verificano nel passaggio dalla scuola superiore al lavoro e in seguito anche alla presenza di figli.

Peggiora anche la dieta

Nella prima revisione dello studio i ricercatori hanno analizzato 19 studi e osservato che la fine della scuola superiore era associata a una riduzione di sette minuti al giorno dell’attività fisica da moderata a vigorosa. In misura maggiore per i maschi, con una riduzione di 16,4 minuti al giorno per gli uomini rispetto a 6,7 minuti al giorno per le donne. Ma anche l’alimentazione peggiora in termini di qualità. “I bambini – spiega Eleanor Winpenny, tra le autrici dello studio – vivono in un’ambiente più sano, con cibo adeguato ed esercizio fisico incoraggiato all’interno delle scuole, ma le pressioni dell’Università, del lavoro e dell’assistenza ai figli portano a cambiamenti dannosi per la salute a lungo termine”.

Figli = più chili

Nella seconda revisione, il gruppo di ricerca ha esaminato l’impatto del diventare un genitori. Uno strumento di ricerca secondario che ha interessato sei studi ha rilevato che la differenza nella variazione dell’indice di massa corporea (Bmi) tra rimanere senza figli e diventare genitori è del 17%: una donna di altezza media (164 cm) senza figli prende circa 7,5 kg in cinque/sei anni, mentre una madre della stessa altezza arriva a quasi 9 kg in più.

Da sapere! Per restare in forma, L’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia di fare 10mila passi al giorno, cioè circa 7 km. Camminare riduce il colesterolo, abbassa la pressione arteriosa, riduce il rischio di diabete e di malattie cardiovascolari e tiene sotto controllo il peso.

