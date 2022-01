L’ictus si previene a tavola con più grassi vegetali e meno animali

È noto che per ridurre i rischi di subire un ictus anche l’alimentazione svolge un ruolo fondamentale. Ma quali alimenti scegliere? Un recente studio del Brigham and Women hospital del Massachussetts, presentato al meeting annuale delle sessioni scientifiche dell’American Heart Association, ha scoperto che grassi e oli di origine vegetale avrebbero un effetto salutare nella prevenzione dei rischi di ictus.

La ricerca è durata quasi 30 anni

I partecipanti, di cui il 63% erano donne, sono stati seguiti per oltre 27 anni, attraverso un’indagine sulle abitudini alimentari con una frequenza quadriennale. Inizialmente nessuno degli oltre 100.000 volontari soffriva di patologie cardiovascolari.

Che cosa è emerso

Durante le periodiche verifiche, il team di ricercatori ha osservato che:

– il rischio di avere un ictus diminuiva del 12% in chi

aveva consumato la quantità più alta di grassi vegetali e polinsaturi rispetto a chi ne aveva consumato meno;

– tra i grassi vegetali erano compresi anche l’olio di oliva, olio di soia, di girasole e di mais.

Riconfermato l’effetto negativo dei grassi animali

Il gruppo di studio ha anche riscontrato che tra i partecipanti che avevano consumato le quantità più elevate di grassi di origine animale (carni o insaccati), i rischi di ictus erano risultati più alti del 16% rispetto a chi ne aveva consumato quantità inferiori. Con un’unica eccezione: i latticini.

Al momento, infatti, i grassi derivati dai prodotti lattiero-caseari, come formaggio, burro, latte, gelato e panna, non sono risultati associati a più elevate probabilità di ictus.

Da sapere! È il tipo di grasso alimentare e non la quantità totale assunta che incide nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, compreso l’ictus.

