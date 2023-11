Linea Nutri-Idratante Quotidiano Physiogel: più salute per la pelle di tutta la famiglia

I prodotti della Linea Nutri-Idratante Quotidiano Physiogel sono perfetti per idratare la pelle di tutta la famiglia. Vediamoli tutti.

I prodotti della Linea Nutri-Idratante Quotidiano Physiogel sono delicati e ipoallergenici, adatti a chi soffre di pelle secca e sensibile. Privi di profumi e conservanti, sono perfetti per tutta la famiglia e possono essere utilizzati quotidianamente.

Ultimo prodotto di questa linea Physiogel è la base lavante corpo e capelli, un detergente adatto a chi ha la pelle secca e sensibile. La sua formulazione delicata e priva di coloranti, conservanti e profumi, è pensata appositamente per ridurre il rischio di irritazioni: proprio per questo motivo può essere utilizzata anche sulla pelle dei bambini. Delicata anche su cute e capelli, deterge senza aggredire il cuoio capelluto; sul corpo è consigliabile usare una piccola quantità sulla pelle bagnata, massaggiandola e risciacquandola abbondantemente.

La lozione corpo idratante Physiogel è adatta a chi soffre di secchezza ricorrente e continua sulla pelle del corpo. Come gli altri prodotti della Linea Nutri-Idratante Quotidiano, aiuta a reintegrare la barriera idrolipidica della pelle, rendendola più luminosa e liscia, proteggendola dagli agenti atmosferici ai quali è frequentemente esposta. Adatta alla cute di tutta la famiglia, compresi i neonati, si spalma e assorbe facilmente.

Il secondo prodotto della Linea Nutri-Idratante Quotidiano Physiogel è una crema idratante pensata appositamente per aree localizzate e utilizzabile anche quotidianamente sulla pelle del viso. Una crema ad azione rapida, che nutre e protegge la pelle, adatta ad adulti, bambini e neonati. Ha una texture corposa che migliora la barriera idrolipidica della pelle, rendendola al contempo più forte e liscia.

Un valido modo per contrastare la secchezza cutanea, le screpolature e la disidratazione della pelle è quello di utilizzare la Linea Nutri-Idratante Quotidiano Physiogel in modo abitudinale e costante. Ma vediamo insieme tutti i prodotti che caratterizzano questa linea idratante e nutriente e qual è il loro utilizzo più corretto.

Alla base di questa linea di prodotti firmati Physiogel c’è l’innovativa TECNOLOGIA BioMimic® che si compone di sostanze lipidiche, come quelle fisiologiche, che vanno ad agire sulla pelle riformando il film idrolipidico. Il risultato è, quindi, una pelle idratata e in salute.

Il marchio Physiogel , distribuito da Aristo Pharma Italy, propone prodotti che contengono solo ingredienti puri senza conservanti, coloranti e profumi. La Linea Nutri-Idratante Quotidiano si compone di quattro prodotti nutrienti e idratanti per tutti i giorni e più che validi per tutta la famiglia.

Questa linea firmata Physiogel pensa proprio alla salute dell’epidermide con una serie di prodotti che la rendono sana, luminosa e morbida, sia in inverno sia durante tutto l’anno. Si tratta di prodotti dermocosmetici venduti in farmacia.

Il periodo invernale è quello che stressa maggiormente la pelle del viso e del corpo: il freddo di stagione, l’inquinamento e gli sbalzi di temperatura a cui siamo sottoposti rendono la nostra pelle molto sensibile. Questo porta, il più delle volte, ad avere la pelle di viso, mani e altre parti del corpo disidratata, secca e che tira. Bisogna quindi cercare di preservare la nostra pelle da agenti scatenanti esterni, motivo per cui è molto importante scegliere una linea di prodotti che vada bene per tutta la famiglia, sia adulti sia bambini.

