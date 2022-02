Long Covid, sintomi alleviati con integratori di vitamina C e L-arginina

In molti pazienti il Covid-19 lascia strascichi anche dopo la negativizzazione. Tra i sintomi postumi più comuni ci sono la mancanza di energia e un respiro affannato. Un recente studio italiano, pubblicato su The Lancet, ha svelato come l’assunzione di vitamina C e dell’amminoacido L-arginina abbiano effetti significativi e aiutino i pazienti con Long Covid a limitare i sintomi, permettendo di recuperare forza e innalzando i livelli di resistenza.

Long covid e l-arginina

Tra gli effetti più gravi del Covid-19 ci sono quelli sui tessuti interni dei vasi sanguigni (endotelio). Una ricerca pubblicata sulla rivista The Lancet e condotta dai ricercatori dall’Ospedale Cotugno di Napoli, in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli e la Albert Einstein University di New York, ha dimostrato come grazie l’assunzione dell’amminoacido L-arginina, che aiuta a proteggere l’endotelio, sia possibile allontanare il rischio di dover ricorrere alla ventilazione assistita, riducendo anche i giorni di degenza ospedaliera.

L’effetto di un integratore

Alle evidenze di questo studio, i ricercatori guidati dal direttore del Dipartimento di cardiologia e medicina interna dell’ospedale Triolo Zancla di Palermo, Giovanni Fazio, hanno aggiunto i risultati della loro ricerca, che svela come, assumendo per un periodo di 30 giorni un integratore alimentare a base di L-arginina e di vitamina C liposomiale, i pazienti alle prese con gli effetti del Long Covid riuscissero ad alleviare diverse sintomatologie.

Risultati importanti

In particolare, specie per soggetti senza altre patologie e di età compresa tra i 40 e i 50 anni, i ricercatori hanno registrato sensibili miglioramenti in termini di quantità di strada percorsa in sei minuti e capacità respiratoria lungo il tragitto, mostrando una normalizzazione dei parametri funzionali raccolti tramite test cardio-polmonare, che conferma l’azione di vitamina C e L-arginina sui fastidiosi sintomi del Long Covid.

Da sapere! Molti ospedali hanno iniziato a raccogliere dati sugli effetti di vitamina C e di L-arginina nei pazienti alle prese con Long Covid.

