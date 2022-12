Long Covid: perché bisogna fare attenzione ai nonni?

Durante la pandemia sono stati gli “osservati speciali”. Ma i nonni restano ancora oggi una delle fasce più deboli quando si parla di Covid. Non solo nella fase dell’infezione ma anche dopo. Anche cioè in quello che viene definito Long Covid, uno strascico della malattia che può aumentare i rischi cardiovascolari.

Che cosa è il Long Covid?

Con questo termine si indica la sindrome che sta colpendo sempre più persone, sia che abbiano contratto la malattia da Sars-Cov-2 in una forma grave con necessaria ospedalizzazione, sia che si sia trattato di un’infezione più leggera, senza ricovero. Si tratta di una sindrome con diverse manifestazioni che permangono per settimane e addirittura per mesi dopo la guarigione.

Quali sono i sintomi del Long Covid?

Possono essere tanti e diversi. Si va dal mal di testa persistente alla difficoltà di concentrazione e di memoria (si identifica con il termine di nebbia mentale), dai disturbi dell’olfatto a quelli dell’udito, dalla stanchezza cronica ai dolori muscolari, dall’inappetenza alla debolezza che rende difficile compiere le normali attività.

Il Long Covid può causare problemi cardiaci?

«Le cause delle manifestazioni del Long Covid non sono ancora completamente definite» spiega il professor Massimo Galli, professore di infettivologia dell’Università di Milano. Tra le problematiche che si riscontrano ci sono anche quelle cardiovascolari. «Un’ipotesi accreditata per questa tipologia di problematiche suggerisce che siano correlate al persistere di una condizione di disfunzione endoteliale, il tessuto che riveste la superficie interna dei vasi sanguigni, dei vasi linfatici e del cuore» commenta il professor Galli.

Cosa fare contro il Long Covid?

«Il percorso per l’individuazione di trattamenti specifici per il Long Covid è ancora lungo» dichiara il professore Emerito di Cardiologia Bruno Trimarco. «Una prima, significativa risposta è già arrivata con lo studio “Combining L-Arginine with Vitamin C Improves Long-Covid Symptoms: The Nationwide Multicenter Lincoln Survey”, condotta su 1.390 pazienti recentemente pubblicato sulla rivista Pharmacological Research (IF 10,334), che ha dimostrato l’efficacia della terapia a base di L-Arginina e Vitamina C liposomiale nel migliorarne i sintomi.” Questa ricerca coordinata dallo stesso professor Trimarco e realizzata dal Consorzio Itme (International Translational Research and Medical Education), creato dall’Università Federico II di Napoli in collaborazione con l’Albert Einstein Institute of Medicine di New York con il professor Gaetano Santulli, cardiologo esperto di endotelio, ha visto il supporto di Damor, storica azienda farmaceutica italiana.

In sintesi Quanto può durare il Long Covid? Non ci sono dati precisi in merito. Si parla di settimane, ma anche di mesi, persino di un anno. Le variabili in gioco infatti sono molte e del tutto personali. I nonni che hanno patologie cardiache sono a rischio? I soggetti cardiopatici e coloro che sono affetti da colesterolo alto o da altre patologie cardiovascolari necessitano sempre di un’attenzione maggiore, anche quando si parla di Long Covid, rispetto ad altri.

