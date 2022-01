L’ora giusta per il sonno fa bene anche alla salute del cuore

L’ora giusta per il sonno è tra le 22 e le 23. È questo il momento per andare a dormire. Secondo uno studio scientifico, infatti, coricarsi tra le 10 e le 11 di sera è una buona abitudine che fa bene alla salute, soprattutto a quella del cuore.

Uno studio sull’ora del sonno

È stato uno studio condotto dalla University of Exeter, nel Regno Unito, e pubblicato sull’European Heart Journal – Digital Health, rivista ufficiale della European Society of Cardiology a chiarire qual è l’ora giusta per il sonno. Se, invece, ci si corica troppo presto non si ottengono gli stessi benefici e andare a dormire più tardi può addirittura aumentare il rischio cardiovascolare.

Analizzate quasi 90.000 persone per 6 anni

Lo studio ha coinvolto oltre 88mila persone che, per diversi giorni, hanno indossato uno strumento chiamato accelerometro (è possibile anche scaricare un’app dal proprio smartphone) per misurarne l’attività e gli orari del risveglio e dell’addormentamento in modo oggettivo. Gli esperti hanno osservato il campione per quasi sei anni. Nel periodo di follow up, i ricercatori hanno registrato in 3.172 individui problemi cardiovascolari di vario tipo come infarto, ictus, insufficienza cardiaca e altri ancora.

Più a rischio chi va a letto tardi

Si è scoperto che coloro che andavano a letto a mezzanotte o più tardi presentavano un rischio cardiovascolare del 25% maggiore rispetto a coloro che andavano a dormire tra le 22 e le 23. Un certo rischio era corso anche da coloro che si coricavano troppo presto. I ricercatori hanno concluso che andare a letto troppo tardi potrebbe destabilizzare l’orologio interno dell’organismo, con effetti negativi sulla salute del cuore.

Perché è importante

L’ora giusta per il sonno corrisponde a un determinato momento nel ciclo naturale sonno-veglia di 24 ore e qualunque deviazione rispetto al ritmo circadiano potrebbe essere nociva per la salute. Il momento più rischioso è dopo la mezzanotte, probabilmente perché andare a letto così tardi riduce le chance di essere esposti alla luce del mattino, che è importante per resettare l’orologio interno. È, quindi, importante abituarsi ad andare a dormire attorno alle 22, dedicandosi a una lettura rilassante, meglio su carta: lo smartphone e il tablet emettono, infatti, una luce che disturba il sonno. Anche la musica può favorire il relax, così come una cena leggera consumata non oltre le 20.

Da sapere! I bambini piccoli vanno a letto abbastanza presto e dovrebbero mantenere questa sana abitudine anche da più grandicelli. Coricarsi dopo le 23 non garantisce le ore di sonno sufficienti a rendere bene a scuola il giorno successivo.

