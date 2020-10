Mascherina sì, ma attenzione alla salute della bocca

È un presidio indispensabile per tutelare la salute. Ma la mascherina non è esente né da fastidi né da rischi. Indossata per molte ore, infatti, durante il giorno può mettere in pericolo il sorriso favorendo la comparsa di problemi dentali, dalla carie ai disturbi gengivali, dall’alitosi fino anche alla parodontite vera e propria, malattia delle gengive che, se non curata, può portare alla perdita di denti.

Mask mouth

Definita dagli esperti Mask mouth, bocca da mascherina, questa particolare condizione interessa ovviamente chi per ragioni diverse si trova a dover indossare la mascherina per molte ore al giorno. Identico il discorso per il maskne, un tipo particolare di acne che interessa la pelle di guance e mento ed è causato sempre dalla mascherina che creando un ambiente caldo-umido favorisce nei soggetti predisposti la proliferazione batterica e la conseguente comparsa delle imperfezioni. Secondo quanto riferito dagli esperti di Prescription Doctor, indossarla a lungo porterebbe a una riduzione della produzione di saliva che si associa a maggior rischio di carie e problemi gengivali, nonché alla formazione di alito cattivo.

Chi rischia di più

Inoltre, specie per chi è impegnato in professioni che richiedono l’uso costante di varie protezioni facciali senza possibilità di rimuoverle per molte ore, l’uso della mascherina si associa più facilmente a una ridotta idratazione e al possibile ristagno di residui di cibo e placca batterica nella bocca, importanti fattori di rischio per problemi dentali. E ancora, specie se si indossa la stessa per più giorni di seguito, la mascherina può divenire un ricettacolo di germi che con facilità penetrano nel cavo orale, compromettendone la salute.

Il parere dell’esperto

“Indossare la mascherina protettiva, chirurgica o ancora più performante nella filtrazione come la FFP2”, ribadisce Nicola Marco Sforza, Presidente Eletto della SIdP, Società italiana di parodontologia e implantologia, “ rappresenta senza dubbio una misura protettiva nei confronti del Covid; ma è ovvio che, benché non ci sia ancora un’evidenza scientifica chiara sull’argomento, alcuni aspetti di tipo igienico possono condizionare la salute or

Le regole da seguire

Poche, semplici regole sono comunque sufficienti per ridurre i rischi. “Appena possibile bisogna togliere la mascherina, in modalità sicura, e idratarsi correttamente durante la giornata, bevendo una quantità di acqua non inferiore a un litro-un litro e mezzo al giorno” consiglia Sforza. Ciò consente di mantenere le normali attività cellulari e il benessere generale; dopo ogni pasto, è essenziale rimuovere, prima di rimetterla, i residui di cibo e la placca batterica con una corretta igiene orale con lo spazzolino; una volta al giorno inoltre è fondamentale eseguire anche una pulizia degli spazi interdentali con scovolini o filo interdentale. Particolare attenzione va posta alle mascherine di stoffa, non monouso, che possono avere una moderata attività filtrante ed essere ugualmente protettive in condizioni di normale socialità, ma che se indossate per molte ore, possono diventare un ricettacolo di microrganismi.

Da sapere! “Una regola fondamentale è dunque cambiare spesso la mascherina che dovrà essere lavata con i detergenti adeguati ed acqua calda” continua Sforza che conclude dicendo che, soprattutto in epoca Covid, è fondamentale mantenere una corretta igiene domiciliare e seguire uno stile di vita sano per proteggere il sorriso”.

