Mese rosa, le iniziative a sostegno della ricerca contro il cancro

Da più di trent’anni ottobre è il mese rosa. E’ il mese dedicato alla prevenzione al femminile in particolare del tumore al seno, il più diffuso nel mondo femminile. Con un dato positivo però: l’88% delle donne che si ammalano – una su otto nell’arco della vita – oggi sono vive dopo cinque anni dalla diagnosi. Nato in America nel 1992, il mese rosa coinvolge attualmente 70 stati che propongono iniziative di vario genere, ma anche visite gratuite o a prezzi calmierati: conoscere queste proposte è importante per consentire a tutte le donne di mettere in atto un programma di prevenzione che rimane una delle armi più efficaci contro i tumori al femminile.

La spilla di Fondazione AIRC

La Fondazione AIRC unisce ricercatori, pazienti e sostenitori con l’obiettivo di trovare cure sicure ed efficaci anche per le donne colpite dalle forme più aggressive di tumore al seno (in particolare quello metastatico), che interessano il 12% delle diagnosi. Per questo il simbolo della campagna di AIRC è un nastro rosa incompleto, come l’obiettivo che non è stato ancora raggiunto pienamente. La spilla con il nastro rosa incompleto viene distribuita a fronte di una donazione minima di 2 euro in migliaia di farmacie e punti di distribuzione.

Per trovare il più vicino: nastrorosa.it

Il sostegno di The Estée Lauder Companies

La Breast Cancer Campaign, ideata oltre 30 anni fa da Evelyn H. Lauder si concretizza in Italia con il sostegno all’attività della Fondazione AIRC per la somma complessiva di 90 mila euro per il finanziamento di progetti di ricerca.

Shopping4good di QVC

QVC Italia ripropone il progetto Shopping4good per raccogliere fondi a favore della Fondazione Veronesi per sostenere tre ricercatrici o ricercatori che si impegnano nella ricerca e nello studio di terapie sempre più efficaci ed innovative per i tumori femminili. Fino al 31 ottobre, ordinando sulle piattaforme multimediali di QVC Italia i prodotti messi a disposizione da prestigiosi brand che supportano l’iniziativa, acquistando lo speciale charity item firmato LE CORONE BAGS, una pochette in pelle made in Italy disponibile in diversi colori, o aggiungendo una donazione di un euro su qualsiasi altro acquisto, si potrà contribuire alla raccolta fondi: il 100% di tutti questi acquisti e donazioni sarà devoluto a Fondazione Veronesi. A chi effettuerà la donazione di un euro verrà spedita la cartolina con il visual della campagna e una lista di consigli per una vita all’insegna della salute e della prevenzione.

La federa di Lace Beauty

Per tutto il mese di ottobre 2024, l’intero ricavato della vendita di Emily, federa 100% seta 22 momme, la qualità migliore per il contatto con la pelle e i capelli, realizzata gratuitamente dall’azienda Offtopic, e Lizzie, la crema detergente struccante di Lace Beauty, verrà donato all’associazione ONCOBEAUTY ONLUS di Valentina Liberatore per l’acquisto di cuffie refrigeranti da donare o dare in comodato d’uso gratuito alle pazienti oncologiche. In vendita su lacebeauty.it

Il piatto Belle Tettine per prendersi cura di sé

Nato dalla collaborazione tra Ottanio, studio di design milanese fondato dall’architetto Alessandra Ciampalini, e ilaria.i, brand italiano di porcellana decorata ideato da Ilaria Innocenti, il progetto Belle Tettine celebra il femminile e si unisce alla causa della prevenzione del tumore al seno, sostenendo Europa Donna Italia, associazione no-profit fondata da Umberto Veronesi. Insieme queste realtà italiane hanno creato un piatto in porcellana decorata, dal diametro di 16 cm, simbolo quotidiano per comunicare con delicatezza e ironia l’importanza della prevenzione. Il 30% dei ricavi delle vendite sarà devoluto a Europa Donna Italia per il programma di promozione degli screening mammografici. Il piatto Belle Tettine è disponibile al prezzo di 35 €, acquistabile online sui siti ilariai.com e ottaniodesign.com e presso rivenditori selezionati di ilaria.i.

Cotonella per la ricerca

Cotonella concretizza il supporto a Fondazione Veronesi finanziando la borsa di ricerca della Dottoressa Sensi, la quale è impegnata nello sviluppo di nuovi trattamenti per il tumore ovarico. Il progetto mira a individuare terapie personalizzate per ogni paziente, migliorando così i percorsi terapeutici e l’efficacia delle cure oncologiche.

PittaRosso e la Pink Parade

Organizzata da PittaRosso in collaborazione con la Fondazione Veronesi, PittaRosso Pink Parade è la camminata non competitiva di 5 km simbolo del mese “rosa”, che si svolgerà domenica 20 ottobre a Milano, partendo da Piazza San Babila a Milano. Per partecipare, ci si può iscrivere con diverse modalità: a Milano, la quota è di €21,00 con ritiro del Pink Kit il giorno dell’evento, mentre per chi partecipa da tutta Italia, ci sono opzioni a partire da €19,00 per il ritiro in negozio e €24,00 per la consegna a domicilio.

La giornata non solo celebra la vita, ma ha anche l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca sui tumori al seno, utero e ovaie, sensibilizzando le donne sull’importanza della prevenzione. La quota d’iscrizione sarà interamente devoluta a Fondazione Veronesi, sostenendo un progetto innovativo per personalizzare il trattamento delle donne con diagnosi di tumore al seno. Anche chi non potrà partecipare all’evento avrà la possibilità di contribuire fino al 31 ottobre, con donazioni in cassa nei negozi PittaRosso o sul sito pittarossopinkparade.it.

Primark e “Siamo con te”

Con la sua nuova campagna di sensibilizzazione “Siamo con te”, Primark donerà oltre 1 milione di euro a organizzazioni non-profit che sostengono la ricerca e i servizi per le donne colpite dal tumore al seno. Dei fondi raccolti 75 mila euro saranno destinati a Fondazione AIRC in Italia. La collezione, disponibile in tutti i negozi Primark nel mondo, comprende 37 prodotti e si suddivide in due diverse gamme: quella post-operatoria con prodotti sviluppati ad hoc per le donne colpite dal tumore al seno, e quella solidale in edizione limitata e rivolta a chiunque desideri sostenere la causa.

Momonì e gli scrunchies

Momonì rinnova il suo impegno al fianco di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro con scrunchies in tessuti preziosi, elastici per capelli sempre più di tendenza, perfetti anche come accessorio e ideali per completare ogni look. Declinati nelle più svariate fantasie della collezione Fall Winter 2024 e realizzati seguendo la filosofia dell’utilizzo dei tessuti di recupero, saranno disponibili per tutto il mese di ottobre nelle boutique monomarca di tutta Italia e sull’e-commerce del brand al prezzo di 20 euro, importo che sarà interamente devoluto ad AIRC.

Ghd e la limited edition pink

Con l’acquisto di uno dei prodotti della limited edition pink (che include la piastra ghd platinum+™, ghd max styler, ghd gold® styler, ghd helios™ asciugacapelli professionale e ghd glide® spazzola lisciante), si riceve in omaggio una custodia resistente al calore, e per ogni tool pink acquistato verranno devoluti 10 euro alla Fondazione Umberto Veronesi.

Coccinelle e Beat Soft Mini

Coccinelle supporta la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, lo fa (fino al 19 ottobre) sostenendo un progetto per la cura del tumore al seno attraverso la donazione del 100% del ricavato proveniente dalla vendita della Coccinelle Beat Soft Mini, la borsina a forma di cuore nei colori Rosewood, Brandy, Grenadine Red, Rosette e Noir: simbolo di solidarietà, sarà accompagnata da un nastrino in pelle che riporta il motto Coccinelle For Women.

Brooklyn Fitboxing per lo studio

Brooklyn Fitboxing, che nei suoi club propone un format di allenamento con sessioni di 47 minuti ad alta intensità con esercizi di boxe senza contatto a ritmo di musica alternato a esercizi funzionali di forza e coordinazione, supporta la diffusione di buone pratiche e sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione e dei benefici dello sport con la campagna “Tutti insieme, tutti in rosa”.

Fino al 20 ottobre nei 230 club nel mondo, di cui 17 in Italia, verranno supportati il progetto AURORA (GEICAM), un programma di ricerca che coinvolge 12 paesi e si occupa di indagare le caratteristiche molecolari del cancro al seno recidivo o metastatico nella speranza di sviluppare in futuro migliori strategie di trattamento per questa malattia, e l’Associazione Spagnola Contro il Cancro (AECC), che ha avviato uno studio condotto in Spagna, Canada e Italia per indagare come potenziare la risposta del sistema immunitario per migliorare i trattamenti immunoterapici nei pazienti con cancro al seno, alla prostata o alle ovaie. Brooklyn Fitboxing destinerà 1 euro per ogni nuova prova di allenamento acquistata a questi progetti di ricerca. Si potrà aderire all’iniziativa acquistando il merchandising realizzato apposta per la campagna che include guantoni, fasce e magliette tutti in rosa: il 20% del ricavato dalla vendita verrà destinato alla ricerca.

Borbonese e il cuore rosa

Quinta edizione della campagna “Follow the Pink” per Borbonese a sostegno della Fondazione IEO-MONZINO ETS che propone un oggetto iconico: un cuore rosa realizzato in tessuto riciclato, versatile come charms o portachiavi. Disponibile nelle boutique monomarca e sul sito Borbonese, ogni acquisto contribuirà direttamente a sostenere la ricerca oncologica presso l’Istituto Europeo di Oncologia. Il ricavato netto servirà a finanziare progetti di ricerca innovativi, selezionati all’inizio del 2025, per affrontare i tumori che colpiscono le donne.

In breve Nel mese rosa dedicato alla lotta contro il tumore al seno sono tante le iniziative che vogliono sottolineare l’importanza della prevenzione e il supporto indispensabile della ricerca.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.