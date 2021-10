Mezza età: una persona su tre ha problemi di salute

L’arrivo della mezza età porta con sé una serie di disturbi. Il tutto inizia a partire dai 45 anni, quando si manifestano mal di schiena, pressione alta, diabete e via dicendo. Probemi che, a lungo andare, diventano cronici e possono compromettere la qualità di vita.

Lo rivela uno studio epidemiologico ancora in corso – the British Cohort Study -, che coinvolge 17 mila individui, pubblicato sulla rivista BMC Public Health.

Dati in continuo aggiornamento

Il campione viene periodicamente esaminato per raccogliere informazioni sul suo stato di salute. E dai primi risultati è emerso che già tra i 40enni gli acciacchi e i problemi di salute non sono un’eccezione, al contrario sono piuttosto diffusi. Tra i problemi di salute più comuni si rilevano un consumo rischioso di alcolici che riguarda il 26% degli adulti di mezza età, il mal di schiena ricorrente (che affligge il 21% delle persone in questa fascia di età), problemi di salute mentale, che riguardano un altro 19%, pressione alta (per il 16% degli adulti di mezza età) e poi ancora artrite, diabete di tipo 2, allergie, asma e bronchite.

Gli anziani di domani già malati

Secondo l’autore principale del lavoro, Dawid Gondek “è sorprendente e al tempo stesso preoccupante vedere quanti individui ancora relativamente giovani hanno già problemi di salute. Non è una buona prospettiva il fatto che un’ampia fascia di quarantenni stia già soffrendo di cattiva salute, specie se si pensa che l’aspettativa di vita delle persone è aumentata e che quindi gli anziani di domani avranno sempre più acciacchi e disturbi fisici con cui convivere sempre più a lungo”.

Curiosità SPERANZE DI VITA A causa del Covid, in Italia la speranza di vita alla nascita scende a 82 anni rispetto al 2019. Per gli uomini in particolare, è a 79,7 anni, mentre per le donne a 84,4 anni.

