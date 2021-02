Obesità raddoppia il rischio di soffrire di emicrania

Il sovrappeso e il grasso addominale in particolare possono essere correlati al mal di testa. L’obesità potrebbe quasi raddoppiare il rischio di soffrire di emicrania.

A queste conclusioni è giunto uno studio pubblicato su The journal of Headache and Pain e condotto presso la Division of clinical neuroscience, dell’Università ospedaliera di Oslo.

Lo studio su oltre 30.000 persone

La ricerca ha interessato 33.176 adulti, di cui 4290 (il 12,9%) soffrivano di emicrania, 4447(13,4%) di cefalea tensiva, 24.439 non soffrivano di mal di testa ricorrenti. È emerso che l’obesità è associata a un rischio del 45% maggiore di emicrania con e senza aura e all’aumentare del peso aumenta anche il rischio. Il semplice sovrappeso, invece, è risultato associato a un rischio tra il 15 ed il 25% maggiore di soffrire di emicrania. Nello specifico, è il grasso addominale il principale responsabile dell’aumento del rischio di emicrania. Stiamo parlando del 29%, con un’impennata dell’89% negli under 50. La cefalea tensiva, invece, non è stata correlata a sovrappeso e obesità. Devono essere, comunque, approfondite, con ulteriori studi le dinamiche biologiche alla base della relazione tra grasso ad emicrania. Secondo gli esperti potrebbe trattarsi di processi infiammatori che influenzano il sistema nervoso.

A rischio soprattutto le donne

Secondo un approfondimento dell’Istituto superiore di sanità (Iss), il 27% delle donne italiane soffre di cefalea. Il disturbo influisce negativamente sulla qualità della vita, causando anche fastidi correlati come nausea, mal di stomaco, sensazione di stordimento. Gli estrogeni (ormoni femminili) potrebbero esserne la causa. Spesso, infatti, gli attacchi di mal di testa si presentano in età fertile seguendo le variazioni mensili del livello degli ormoni.

Da sapere! L’obesità è una malattia piuttosto complessa, spesso collegata ad asma e ad altre malattie a carico del cuore e dei vasi. L’attività fisica, unita ad una dieta personalizzata sono fondamentali per affrontarla. In ogni caso, occorre il supporto di uno specialista.

