Olio di palma e calamari rendono i tumori più aggressivi

Con l’acido palmitico, l’assunzione di olio di palma, così come quella di calamari, acciughe, formaggi stagionati e lardo, potrebbe avere un effetto significativo sui tumori, aumentandone l’aggressività e favorendo l’insorgere di metastasi. A rivelarlo è una ricerca condotta dai ricercatori dell’Istituto di ricerca in Biomedicina di Barcellona e pubblicata sulla rivista scientifica Nature.

Esposizione a diversi acidi grassi

Lo studio ha preso in esame tumori e melanomi del cavo orale, valutando la loro reazione e le differenze nello sviluppo in basa all’azione dosi importanti di differenti acidi grassi che, oltre al palmitico, comprendevano l’oleico (tipico dell’olio extravergine d’oliva) e il linoleico (contenuto nei semi).

Azione a lunga durata

I risultati hanno evidenziato come l’acido palmitico riuscisse ad attivare alcuni geni, capaci di mutare la “carta d’identità” dei tumori e renderli più aggressivi. In questo modo, il tumore ha una maggiore capacità di sviluppare metastasi e, quindi, andare a espandersi in altri organi, creando un ambiente tale che l’effetto dell’acido continui anche quando l’esposizione veniva interrotta.

Una scoperta importante

Risultati diametralmente opposti per l’acido oleico e quello linoleico, che non hanno evidenziato la stessa reazione. Anzi, il consumo quotidiano di olio Evo aiuta a proteggere dai tumori. Quello che aggiunge il nuovo studio è da ricercare nella comprensione del metabolismo tumorale e nel valutare perché uno stesso tumore possa svilupparsi più o meno velocemente in pazienti differenti.

Da sapere! Gli alimenti che contengono acido palmitico non vanno eliminati dalle nostre diete, ma vanno comunque preferiti quelli con acidi grassi “buoni”.

Fonti / Bibliografia Palmitic acid promotes cancer metastasis and leaves a more aggressive "memory" in tumour cells | IRB Barcelona

