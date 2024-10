Ottobre rosa 2024: dove fare i controlli in tutta Italia

Da circa 30 anni ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del cancro al seno, con iniziative che includono visite gratuite, screening senologici e campagne di informazione e sensibilizzazione sull’argomento. Per quanto riguarda il tumore al seno, infatti, il tempismo è un fattore determinante: con una diagnosi tempestiva, l’88% delle pazienti sopravvive a 5 anni dalla diagnosi.

Le iniziative previste sul territorio nazionale per l’Ottobre Rosa 2024 sono tante: tra le varie associazioni ancheLilt, Airc e IEO Monzino, da sempre in prima linea nella lotta contro i tumori. Scopriamole tutte e anche dove fare le visite gratis.

Visite gratuite o a prezzi convenzionati

Il mese rosa offre l’importante opportunità di sottoporsi a visite e controlli gratis o comunque a prezzi calmierati: un tumore al seno scoperto il prima possibile alza le probabilità di una risoluzione positiva.

In ospedale

In occasione dell’Ottobre Rosa, gli ospedali di GVM Care & Research che aderiscono alla campagna mettono a disposizione pacchetti di prevenzione senologica a tariffa dedicata e open day per diffondere la cultura della prevenzione. Aderiscono alla campagna:

Ospedale Cortina a Cortina d’Ampezzo

G.B. Mangioni Hospital a Lecco

Clinica Privata Villalba a Bologna

San Pier Damiano Hospital a Faenza

Primus Forlì Medical Center a Forlì

Ospedale San Carlo di Nancy

Tiberia Hospital

Santa Rita da Cascia Hospital a Roma

Ospedale Santa Maria a Bari

Città di Lecce Hospital a Lecce

D’Amore Hospital a Taranto

Maria Eleonora Hospital a Palermo.

Per prenotare una visita clicca qui.

In ambulatorio

Per l’edizione 2024, la Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) ha presentato la campagna Lilt for Women – NastroRosa 2024 con lo slogan Join the Fight. Con questo motto, l’associazione invita tutte le donne a combattere contro il cancro al seno, che costituisce il tipo di tumore più frequente tra le donne e la prima causa di morte nella fascia di età tra i 35 e i 50 anni. La mobilitazione coinvolge tutto il territorio nazionale con numerose iniziative, tra cui spicca la possibilità di prenotare visite senologiche gratuite negli ambulatori aderenti in tutta Italia.

Per accedere a questo servizio, è possibile chiamare il numero verde 800-998877, attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 15.

Sul Frecciarossa

“Frecciarosa-la prevenzione viaggia in treno” è la campagna promossa da Fondazione IncontraDonna e dal Gruppo FS giunta alla quattordicesima edizione. Il progetto gode del patrocinio del Ministero della Salute, con la partecipazione dell’AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Enti-Istituzioni, tra cui Farmindustria, e il patrocinio delle maggiori Società Scientifiche Italiane.

Per tutto il mese di ottobre (dal lunedì al venerdì) i viaggiatori a bordo dei treni Frecce, Regionali e Intercity potranno usufruire gratuitamente di un servizio di informazione e consulenza sulla prevenzione oncologica grazie ai medici messi a disposizione dall’AIOM. Sulla piattaforma “Frecciarosa.it” saranno prenotabili anche quest’anno i teleconsulti volti a ricevere chiarimenti, suggerimenti e indicazioni dal medico, che dovranno comunque essere successivamente integrate presso strutture del SSN (Sistema Sanitario Nazionale).

L’obiettivo è promuovere la prevenzione primaria, i corretti stili di vita e incentivare l’adesione ai tre screening oncologici come modelli di sanità pubblica attivi in Italia:

lo screening mammografico,

il pap test /HPV DNA test,

test, la ricerca del sangue occulto nelle feci.

Sempre a bordo dei treni, medici e volontari distribuiranno anche il Vademecum Salute redatto in collaborazione con il Ministero della Salute, l’abc della prevenzione, con consigli per un corretto stile di vita utili a tutta la popolazione, viaggiante e non, e scaricabile in versione digitale sia in lingua italiana che inglese.

In vaporetto

Ha iniziato il suo viaggio sul Canal Grande di Venezia il Vaporetto Rosa, sul quale ogni lunedì di ottobre i medici della Breast Unit dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre effettueranno visite senologiche gratuite. Questo battello rosa sarà protagonista anche alla Venice Marathon, alla Venice Hospitality Challange, al Salone dell’Alto Artigianato Italiano e farà la sua comparsa anche a Sant’Elena, in occasione di Venezia Udinese: tutte occasioni per parlare di prevenzione.

Oltre al vaporetto, ci sarà un autobus rosa che percorrerà le strade con appuntamenti ed eventi ad ogni fermata.

Le visite vengono effettuate su prenotazione, telefonando alla segreteria Lilt al numero 041/958443 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 12.30) oppure con un messaggio o via WhatsApp al 347/9159998, scrivendo nome e cognome, età e data della visita.

Per informazioni su orari e prenotazioni visite cliccare qui.

Sul camper

I gesti che fanno la differenza è il nome del progetto di Spuma di Sciampagna che si svolgerà tra ottobre e novembre 2024, con attività sul territorio lombardo, affiancando l’iniziativa “Ottobre in Salute” di Salute Donna ODV, Associazione di volontariato fortemente attiva su questo fronte, con l’obiettivo di supportare le donne attraverso attività concrete di sensibilizzazione e informazione.

Nel mese di ottobre il Camper della Prevenzione di Salute Donna ODV farà tappa in circa 30 piazze lombarde, offrendo alle donne la possibilità di sottoporsi a visite senologiche gratuite. Laddove necessario sarà effettuato, sempre gratuitamente, anche un esame ecografico mammario con strumentazione di ultima generazione.

Durante queste giornate, sarà distribuito materiale informativo dedicato ai “gesti” per una corretta autopalpazione del seno insieme a campioni di prodotti Spuma di Sciampagna. Sarà inoltre possibile approfondire l’iniziativa attraverso contenuti digitali che contribuiranno a promuovere maggior consapevolezza e sensibilizzare sull’importanza della tematica.

Lo screening gratuito nel Lazio

Nella Regione Lazio i percorsi di screening gratuito per la prevenzione al seno sono attivi tutto l’anno per donne di età compresa tra i 50 e i 74 anni. In occasione dell’Ottobre Rosa, la Regione Lazio offre anche alle donne di età compresa tra i 45 e i 49 anni la possibilità di prenotare una mammografia gratuita telefonando al numero 06/164161840 dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e il sabato dalle 7.30 alle 13. È necessaria la richiesta medica con il codice esenzione D01 – Campagna di Screening regionale.

Iniziative rosa a sostegno della ricerca contro il cancro

I numeri sono importanti quando si tratta di tumore al seno. Perché, se da un lato parlano di 56mila nuove diagnosi nel 2023 in Italia, dicono anche che è possibile guarire e che il nostro Paese registra uno dei tassi più alti di sopravvivenza. Ma serve fare sempre di più per sconfiggere il cancro alla mammella e la ricerca in questa direzione è fondamentale: ecco il perché di tante iniziative nel mese rosa dedicate alla raccolta di fondi a favore dello studio di nuove armi per la prevenzione e la cura.

Fondazione Airc insieme a Chiquita e De Cecco



Chiquita per il secondo anno consecutivo lancia la campagna Small Change, Big Difference dedicata proprio alla prevenzione del tumore al seno. Per l’occasione la storica Miss Chiquita, presente sulle etichette del marchio, cambierà la sua iconica posa assumendo quella dell’autopalpazione sui bollini (che diventeranno rosa) di oltre 200 milioni di banane in tutto il mondo. Rappresenta l’invito non solo a seguire uno stile di vita salutare, ma anche ad eseguire piccoli gesti – come quello dell’autopalpazione – che possono avere una grande importanza.

Anche la iconica spigolatrice di De Cecco modifica la sua posa assumendo quella dell’autopalpazione; le “rappresentanti” dei due brand si affiancano in una serie di video e creatività per ricordare l’importanza della prevenzione. Non solo: Chiquita sosterrà una nuova borsa di studio biennale per un ricercatore o una ricercatrice AIRC, che verrà assegnata a gennaio 2025.

Fondazione IEO – Monzino ETS

Follow the Pink è l’iniziativa della Fondazione IEO – Monzino ETS, che raggiunge così la sua quinta edizione. Si tratta di una campagna solidale che ha lo scopo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e di una diagnosi precoce; i fondi raccolti, inoltre, sostengono la ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia sui tumori femminili. La forza dell’iniziativa consiste anche nella capacità di coinvolgere brand e imprese, che sostengono la ricerca con donazioni e con occasioni di comunicazione e sensibilizzazione sul tema della prevenzione. Per informazioni cliccare fondazione ieo monzino.

Le iniziative del Comune di Fano

Anche il Comune di Fano ha in programma diversi eventi in collaborazione con Soroptimist International, Avis, Lilt e le associazioni Il seno di poi, Fior di Loto, A dragon for life e Anvolt.

Eccoli qui di seguito:

per tutto il mese il Teatro della Fortuna, l’Arco d’Augusto e le mura del Bastione San Gallo saranno illuminati di rosa;

i Donor day della prevenzione: le donatrici Avis che doneranno il sangue nelle giornate di giovedì 10 o martedì 29 ottobre potranno usufruire di una visita senologica gratuita grazie alla Lilt;

le donatrici Avis che doneranno il sangue nelle giornate di giovedì 10 o martedì 29 ottobre potranno usufruire di una visita senologica gratuita grazie alla Lilt; l’emittente Fano Tv per due settimane manderà in onda approfondimenti informativi per sensibilizzare sul tema della prevenzione del tumore al seno

per due settimane manderà in onda approfondimenti informativi per sensibilizzare sul tema della prevenzione del tumore al seno domenica 20 ottobre alle ore 9 in piazza XX Settembre si svolgerà la Camminata in rosa.

Per informazioni si può scrivere alla mail paricentro@comune.fano.pu.it.

In breve Da 30 anni circa, ottobre è il mese della prevenzione del cancro al seno: in questo mese si moltiplicano le iniziative, tra cui visite senologiche gratuite, screening e campagne di informazione.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.