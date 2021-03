Pressione alta anche con pochi grammi di sale al giorno

Che ci fosse una correlazione tra abuso di sale e pressione alta era già noto. Recentemente, però, uno studio internazionale coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia ha scoperto che anche piccole quantità di sodio (uno dei due elementi che costituiscono la molecola del sale) assunte giornalmente possono influire negativamente sui livelli della pressione.

Una ricerca durata 3 anni

Obiettivo dello studio è stato quello di studiare l’effetto del consumo del sale, in particolare del sodio, sui livelli di pressione sanguigna dei soggetti normotesi e ipertesi.

I risultati dello studio, pubblicati sull’autorevole rivista scientifica di medicina cardiovascolare “Circulation”, sono stati raggiunti applicando il nuovo metodo statistico “One stage meta analysis” che permette di descrivere relazioni “non lineari” e molto più complesse rispetto alle analisi precedenti che si basavano su una relazione lineare tra un fattore e un esito sanitario, caratteristica, a volte, distante dalle situazioni esistenti in natura.

Rapporto diretto tra sale e ipertensione

Con lo studio di meta-analisi è stato osservato un aumento dei livelli di pressione arteriosa già a bassissime assunzioni di sodio (da 1-1,5 grammi/die), sia negli uomini sia nelle donne, in età giovanile come in età più avanzata, negli individui normotesi e ipertesi (dove il fatto è più marcato), nel breve e nel lungo termine e indipendentemente dal trattamento con farmaci anti-ipertensivi.

Non più di 1,5-2,3 grammi di sodio al giorno

I ricercatori hanno concluso che questo studio conferma le raccomandazioni suggerite dall’American Heart Association e dall’Efsa di non superare un consumo giornaliero di 1,5 – 2,3 grammi di sodio.

Da sapere! 5 grammi al giorno di sale (circa un cucchiaino scarso di tè) sono il consumo massimo giornaliero raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Tuttavia, è stato calcolato che il consumo giornaliero di un italiano è in media di circa 10 grammi di sale al giorno, il doppio di quello raccomandato dall’OMS.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.