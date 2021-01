Pressione alta: con i flavanoli va giù

Portare in tavola alimenti ricchi di flavanoli aiuta a ridurre la pressione alta. È il risultato di uno studio britannico dell’Università di Reading recentemente pubblicato sulla rivista Scientific Reports.

Analizzato un campione di 25.000 persone

Per arrivare a questo importante risultato, i ricercatori hanno confrontato la dieta con la pressione del sangue di 25.000 abitanti di Norfolk, una contea dell’Inghilterra Orientale. Dall’analisi dei dati raccolti è emerso che tra coloro che assumevano il 10% in meno di flavanoli e coloro che ne assumevano il 10% in più esisteva una differenza di pressione sanguigna compresa tra 2 e 4 mmHg.

Che cosa sono i flavanoli

Sono dei composti fitochimici appartenenti al gruppo dei flavonoidi, sostanze vegetali che apportano benefici alla salute umana per la loro attività antiossidante, antinfiammatoria, protettiva del microcircolo. Sono ricchi di flavanoli il tè, alcuni frutti (come mele, frutti di bosco, uva) e il cacao.

Gli stessi effetti positivi della dieta Mediterranea o dieta Dash

Secondo i ricercatori, le differenze di pressione emerse dallo studio potrebbero essere paragonabili a quei cambiamenti significativi che si osservano in chi si alimenta seguendo la dieta Mediterranea o la dieta Dash per frenare la pressione alta. La ricerca ha anche mostrato che l’effetto era più evidente nei soggetti che soffrivano di ipertensione.

Flavanoli e pressione

Le conclusioni di Gunter Kuhnle, il nutrizionista coordinatore dello studio, sono state le seguenti:

1. esiste un’associazione tra flavanoli e pressione sanguigna;

2. si confermano i risultati di precedenti studi legati all’intervento dietetico per ridurre la pressione;

3. la riduzione della pressione ottenuta con altre diete può essere raggiunta anche con una dieta abituale ricca di flavanoli.

Lo sapevi che? La dieta Dash è uno stile di vita alimentare consigliato per ridurre la pressione arteriosa. Dash è l’acronimo di “Dietary Approaches to Stop Hypertension”, cioè “Approcci Dietetici per fermare l’Ipertensione”

