Sonno: quanto dormiamo dipende dalla Luna

In una ricerca condotta dagli esperti dell’Università di Washington, dell’Università Nazionale di Quilmes in Argentina e dell’Università di Yale e pubblicato sulla rivista Science Advances, sono stati analizzati i cicli del sonno di diversi partecipanti in relazione alle fasi della Luna.

La Luna e i suoi effetti sul nostro riposo

Secondo i risultati sembra dimostrato che la Luna potrebbe influenzare la qualità e la durata del sonno. In particolare, nelle notti che precedono la Luna piena si tende a dormire di meno e ad andare a letto più tardi.

Per giungere a questa conclusione, il team di ricerca, grazie a un monitor da polso, ha analizzato il ciclo lunare di 29,5 giorni confrontando la durata del sonno in contesti urbani e rurali, tra 98 abitanti di 3 comunità indigene del Nord Argentina e 464 studenti universitari di Seattle.

Horacio de la Iglesia, docente di biologia all’Università di Washington ha reso noto come, nei giorni precedenti la Luna piena, si tende a coricarsi più tardi e dormire meno, con Luna calante la modulazione del sonno aumenta.

Un retaggio dei nostri antenati

Ciò era più evidente nelle comunità rurali, ma osservabile anche tra gli studenti universitari, anche se negli ambienti urbani il legame era meno pronunciato. Il sonno varia durante il ciclo lunare dai 46 a 58 minuti, mentre il cambiamento per l’orario in cui si va a dormire oscilla di circa 30 minuti.

L’ipotesi dei ricercatori è che questo comportamento sia un adattamento innato che ha permesso ai nostri antenati di sfruttare questa fonte naturale di luce serale. Questi effetti potrebbero contribuire a spiegare perché l’accesso all’elettricità provoca cambiamenti pronunciati nei nostri schemi di sonno: la luce artificiale interrompe il nostro orologio circadiano in modo specifico, allungando le ore di veglia.

Da sapere!

Fonti / Bibliografia Moonstruck sleep: Synchronization of human sleep with the moon cycle under field conditions | Science AdvancesBefore the availability of artificial light, moonlight was the only source of light sufficient to stimulate nighttime activity; still, evidence for the modulation of sleep timing by lunar phases is controversial. Here, we use wrist actimetry to show a clear synchronization of nocturnal sleep timing with the lunar cycle in participants living in environments that range from a rural setting with and without access to electricity in indigenous Toba/Qom communities in Argentina to a highly urbanized postindustrial setting in the United States. Our results show that sleep starts later and is shorter on the nights before the full moon when moonlight is available during the hours following dusk. Our data suggest that moonlight likely stimulated nocturnal activity and inhibited sleep in preindustrial communities and that access to artificial light may emulate the ancestral effect of early-night moonlight.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.