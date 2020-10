Sovradosaggio da farmaci: più effetti collaterali per le donne

Gli studi clinici e farmacologici sono fatti da sempre sugli uomini, adattando poi i risultati alla donna, senza valutare che la biologia femminile può influenzare lo sviluppo e la progressione delle malattie. Ma oggi l’importanza della medicina di genere è sempre più al centro dei dibattiti scientifici. Una conferma arriva da una ricerca condotta dalle Università della California a Berkeley e di Chicago pubblicata sulla rivista Biology of Sex Differences, secondo la quale le donne più degli uomini possono soffrire degli effetti collaterali derivati da un sovradosaggio da farmaci.

Esaminati migliaia di dati scientifici

Il lavoro dei ricercatori si è basato su migliaia di articoli scientifici, grazie ai quali sono state trovate evidenti prove di un divario di genere sulla dose da assumere per 86 medicinali, tra cui antidepressivi, analgesici e farmaci per curare alcune malattie dell’apparato cardiocircolatorio.

Gli studi analizzati, nei quali alle donne è stata somministrata la stessa dose di farmaco degli uomini, hanno evidenziato concentrazioni più elevate del principio attivo nel sangue, tanto che è stato notato un tempo maggiore per eliminare il farmaco dall’organismo. In più del 90% dei casi, inoltre, le donne hanno avuto peggiori effetti collaterali, come nausea, mal di testa, depressione, deficit cognitivi, convulsioni, allucinazioni, agitazione e anomalie cardiache. Nel complesso, sono state notate nelle donne più del doppio delle reazioni avverse rispetto agli uomini.

Necessari anche i test sulle donne

Risultati che, secondo gli esperti americani, devono far riflettere. Per molti anni, infatti, le donne sono state escluse dagli studi clinici sui farmaci. Tra le cause, preoccupazioni (rivelatesi poi infondate) sugli ormoni femminili, le cui “fluttuazioni” avrebbero potuto rendere le donne difficili da analizzare. Inoltre, fino all’inizio degli anni Novanta, le donne in età fertile erano tenute fuori dagli studi di sperimentazione sui farmaci a causa di preoccupazioni mediche legate all’esposizione ai farmaci delle donne incinte e sul rischio di danni ai loro feti, come avvenuto degli anni Cinquanta e Sessanta con il talidomide, un sedativo che ha causato alla nascita difetti agli arti in migliaia di bambini in tutto il mondo.

Da sapere! La medicina di genere studia l’impatto del “genere” (ossia la differenza tra uomo e donna) e di tutte le variabili che lo caratterizzano (biologiche, ambientali, culturali e socio-economiche) con l’obiettivo di comprendere i meccanismi attraverso i quali le differenze legate al genere agiscono sullo stato di salute, sullo sviluppo delle patologie e sulla risposta alle terapie.

