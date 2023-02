Qual è la causa principale del tumore al collo dell’utero?

600mila l’anno. Tanti i casi di tumore al collo dell’utero registrati ogni anno con un’incidenza di 13 nuovi casi l’anno ogni 100mila donne. Un numero ben lontano dall’obiettivo che si è dato l’OMS per il 2030, cioè quello di arrivare a soli 4 casi per 100 mila donne. Anche il numero dei decessi purtroppo è alto e si posiziona attorno ai 340 mila l’anno, 7 ogni 100mila donne colpite.

Quali sono i sintomi di un tumore al collo dell’utero?

Tra i campanelli d’allarme che possono far sorgere il sospetto di tumore al collo dell’utero ci sono, per esempio, perdite di sangue anomale (dopo un rapporto sessuale, tra due cicli mestruali o in menopausa), perdite vaginali senza sangue o dolore durante i rapporti sessuali.

Come si prende il tumore al collo dell’utero?

Il principale fattore di rischio per il cancro della cervice uterina è l’infezione da Papilloma Virus (HPV). Si stima che l’HPV sia responsabile di quasi il 100% dei tumori della cervice uterina. Non a caso si tratta di un tumore in gran parte prevenibile grazie alla disponibilità dei vaccini contro il papillomavirus e grazie agli screening preventivi semplici come il pap test.

Cosa succede quando la colposcopia è positiva?

Quando i risultati della colposcopia sono positivi significa che la cervice uterina presenta lesioni sospette, che potrebbero avere una natura pre-cancerosa o addirittura cancerosa.

Quando il papilloma virus diventa tumore?

In genere, il tempo che intercorre tra l’infezione da HPV e l’insorgenza delle lesioni precancerose a carico della mucosa che riveste il collo dell’utero (neoplasia intraepiteliale cervicale o CIN) è pari a circa 5 anni; prima che si sviluppi il tumore della cervice uterina possono trascorrere, invece, 10-15 anni.

Come si cura il tumore al collo dell’utero?

Esistono diversi trattamenti per le pazienti affette da tumore al collo dell’utero: la chirurgia, la radioterapia e la chemioterapia possono essere utilizzate singolarmente o in sinergia. Lo stadio della malattia è l’elemento principale che guida la scelta del trattamento da parte dello specialista.

In sintesi A cosa serve la vaccinazione HPV? La vaccinazione contro l’HPV è uno strumento di prevenzione formidabile. Considerata la sua elevata sicurezza è molto importante che sia effettuato su larga scala, quale che sia l’età e il sesso. È anche in vigore una Linea guida dell’Istituto Superiore di Sanità che impone al medico di prescrivere la vaccinazione alle donne operate per rimozione di una lesione pre-tumorale di alto grado della cervice uterina. Quando si può fare il vaccino per il papilloma virus? Dal 2008 in Italia, per prevenire l’infezione da HPV, è in vigore una campagna che raccomanda e offre gratuitamente la vaccinazione contro il virus alle ragazze tra gli 11 e i 12 anni di età, quando si presume che non abbiano ancora avuto attività sessuale e non siano quindi ancora entrate in contatto con il virus. La vaccinazione è fortemente raccomandata anche ai ragazzi.

