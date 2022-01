Vaccino anti Covid e disturbi mestruali: un legame da dimostrare

Il British Medical Journal ha posto l’attenzione sulle segnalazioni donne che lamentano cambiamenti nelle mestruazioni a seguito del vaccino anti Covid, ricevute nel Regno Unito dal programma di sorveglianza dell’Agenzia del farmaco, Mhra, per le reazioni avverse ai farmaci.

Segnalazioni di disturbi mestruali

In Gran Bretagna ci sono state più di 30.000 segnalazioni di vari disturbi mestruali dopo la vaccinazione: il flusso che cambia di frequenza o durata, abbinato a una insolita sensazione di malessere, crampi ed emicrania. Secondo gli autori, però, il basso numero di casi registrati sul totale delle vaccinazioni effettuate e la frequenza abituale del disturbo non consente di definire un nesso di causalità tra i due eventi. Il fenomeno si sarebbe verificato sia con i vaccini a mRNA sia con quelli ad adenovirus, per cui sarebbe legato alla vaccinazione e allo stimolo immunitario in quanto tale e non a qualche componente del vaccino.

Nessun rischio per la fertilità

La docente di immunologia riproduttiva Victoria Male che si è occupata dei casi ha affermato che la maggior parte delle donne che segnalano una modifica del ciclo scopre in ogni caso che tutto torna alla normalità con il ciclo successivo e inoltre non ci sono evidenze che la vaccinazione contro il Covid-19 influisca negativamente sulla fertilità. Negli studi clinici, infatti, le gravidanze indesiderate si sono verificate con tassi simili nei gruppi vaccinati e non vaccinati. E nelle cliniche di riproduzione assistita, le misure di fertilità e i tassi di gravidanza sono simili in donne vaccinate e non.

Da sapere!

