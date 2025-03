Skincare routine per le mamme: tutti i consigli per ripartire in primavera

La skincare routine, anche quella delle mamme, dovrebbe sempre seguire l’andamento delle stagioni. Le esigenze della pelle cambiano infatti in base al periodo che si sta attraversando. In primavera occorre innanzitutto procedere a un’azione di purificazione, per eliminare il grigiore dell’inverno, ma è importante anche potenziare l’idratazione per ridare luce e freschezza al viso. Le bizze del tempo primaverile, poi, possono favorire rossori e irritazioni, da affrontare con prodotti mirati, mentre i raggi del sole che si fanno via via sempre più forti suggeriscono di non dimenticare la protezione solare. Non serve, comunque, passare ore e ore davanti allo specchio: anche le mamme che hanno sempre poco tempo a disposizione, se organizzano con cura il beauty, possono prendersi cura del viso con pochi, semplici gesti che occupano solo qualche minuto al giorno.

Consigli per una skincare quotidiana

La cronica carenza di tempo delle mamme, soprattutto di quelle che hanno bimbi molto piccoli, suggerisce di velocizzare al massimo tutti i gesti quotidiani, anche quelli che si dedicano alla cura di sè. Questo non vuole dire trascurarsi ma, al contrario, farsi carico della bellezza e del benessere della pelle ottimizzando al massimo i tempi con una skincare routine per le mamme, efficace e insieme veloce. Ecco qualche consiglio in merito.

E’ importante avere ben chiaro cosa serve alla propria pelle in questo momento . Così si può stendere una sorta di tabella di marcia che distingua tra i gesti irrinunciabili, quelli come la detersione e l’idratazione, che devono essere fatti ogni giorno, mattina e sera, e quelli che invece si possono programmare quando si ha un attimo più di respiro.

Va tenuto presente, infatti, che in tema di skincare routine non è importante moltiplicare i gesti, quanto fare bene quello che si decide di fare. Un esempio chiaro è quello della detersione: se si ha poco tempo, inutile pensare di fare una pulizia alla coreana usando più prodotti in successione; questo non vuol dire che possa bastare un veloce risciacquo del viso: un'acqua micellare passata con un dischetto di cotone è un'ottima soluzione per pulire bene la pelle in tempi ragionevoli.

Come è importante sapere che gesti fare per una corretta skincare routine primaverile, altrettanto lo è sapere quali prodotti usare per procedere in modo efficace e spedito. Serve quindi un beauty ben fornito, fatto preferibilmente di prodotti "salva-tempo": formule 2in1 o addirittura 3in1 che assolvono a più compiti con un solo gesto, consistenze leggere che si assorbono in un attimo, trattamenti come le maschere che si possono applicare per poi dedicarsi ad altro.

Cosa fare ora

Per aiutare la pelle ad affrontare in serenità il delicato momento di passaggio che traghetta verso la bella stagione, serve una skincare routine mirata con gesti di cura che, da un lato la rendano più luminosa e vitale, dall’altro la aiutino a tenere a freno i piccoli fastidi che possono comparire.

l'inverno lascia una patina di grigiore sul viso dovuta a un accumulo non solo di cellule morte, ma anche di inquinanti, nonché a una scarsa ossigenazione per via del freddo. Alla detersione regolare, mattina e sera, si può affiancare l'uso di uno scrub che apre i pori, li libera dalle impurità e, nel contempo, stimola il rinnovamento cutaneo per una pelle più liscia e un colorito più fresco. Basta uno scrub ogni dieci giorni per le pelli normali e uno alla settimana in caso di una cute mista o grassa che tende a formare piccole imperfezioni.

all'uso dello scrub, si può affiancare quello di una maschera purificante a base di polveri naturali come l'argilla, il carbone vegetale e il caolino, che assorbono le impurità della pelle e insieme rilasciano minerali che le danno equilibrio. Anche in questo caso, la frequenza di impiego si modula sulla necessità della pelle: basta una maschera ogni quindici giorni se è normale, una settimanale per la cute oleosa.

è più che mai importante in questo momento, quando il freddo e l'aria secca dei locali riscaldati possono avere prosciugato le riserve idriche della cute. Può essere prezioso il supporto di un siero, che per praticità si può aggiungere a gocce alla consueta crema idratante che si utilizza mattina e sera.

la vitamina C, oltre ad avere una potente azione antiossidante, ha un effetto illuminante e schiarente sulla pelle. In primavera può essere utile, quindi, proprio come si programma una cura ricostituente, pianificare un ciclo di trattamento con un prodotto a base di vitamina C. Può essere una crema, ma anche un siero, oppure un concentrato da impiegare mattina e sera per almeno quindici, venti giorni.

il sole primaverile non va sottovalutato. I raggi che cominciano a farsi più intensi suggeriscono di utilizzare durante il giorno un prodotto protettivo con un SPF non inferiore a 30 che va applicato sul viso, ma anche sul collo e sul décolleté, che cominciano ad essere scoperti nelle tiepide giornate primaverili.

gli sbalzi del tempo tipici della primavera e la diffusione dei pollini mettono a dura prova la pelle sensibile, che può reagire presentando con una maggior frequenza irritazioni e rossori. In questi casi può essere utile l'impiego di un trattamento anti-rossori in grado di proteggere i capillari e rafforzare la barriera cutanea in modo da offrire comfort alla pelle tenendone a freno le reazioni.

Prodotti da usare

La detersione è un momento chiave per l’equilibrio e il benessere della pelle. La skincare routine delle mamme non può quindi trascurarla: per rendere il gesto più pratico si può utilizzare un detergente a risciacquo che alla pulizia unisca un effetto idratante e illuminante. L’Erbolario, nella sua nuova linea CollageAttivo, lo propone nell’inedita versione in povere che, mescolata con acqua, si trasforma in una soffice schiuma: la ricca formula con collagene biomimetico, acido ialuronico, vitamina C, estratto di ginseng e olio di jojoba lascia la pelle fresca e vitale dopo la pulizia.

Il modo più pratico e veloce per trattare le piccole imperfezioni del viso dovute agli sbalzi ormonali, allo stress o a un eccesso di sebo è quello di usare un patch da applicare e far lavorare tutta notte. Overnight Spot Stickers di Pixi sono pratici patch purificanti notturni che, grazie all’azione combinata di acido salicilico, centella asiatica, tea tree e liquirizia, aiutano a ridurre i brufoli e a riequilibrare la pelle, garantendo un aspetto più uniforme al risveglio.

L’acido ialuronico è uno degli ingredienti chiave per potenziare l’idratazione in primavera. Holy Hydration! Triple Bounce Serum di E.l.f Skin (in esclusiva da Douglas) è formulato con 1.7% di acido ialuronico a tre pesi molecolari e in più contiene squalano per trattenere l’idratazione, niacinamide per uniformare l’incarnato e ridurre i pori e vitamina B5 per un effetto lenitivo. E’ perfetto da usare prima o mescolato con la crema idratante.

Esfoliare e insieme purificare a fondo la pelle risparmiando sul tempo della cura. Funziona così AHA & BHA Exfoliating Mask di Simon Ourian M.D., una maschera perfetta per la pulizia profonda del viso a base di agenti esfolianti e rinnovatori come gli acidi piruvico, lattico e salicilico.

Notti insonni per via del piccolo che piange o che semplicemente vuole mangiare? Inevitabile svegliarsi con un alone scuro sotto gli occhi. Defence Eye Crema Anti-Occhiaie di BioNike, dedicata anche alle pelli più sensibili, illumina il contorno occhi attenuando le ombre scure e i segni di fatica grazie alla troxerutina che aiuta a rinforzare le pareti dei capillari e a speciali microperle che rendono lo sguardo subito più riposato.

Una crema alla vitamina C è ideale per risvegliare il colorito dopo l’inverno. C Me Glow di Goovi è una crema rivitalizzante con il 98,7% di ingredienti naturali, tra cui la vitamina C stabilizzata che protegge la pelle dallo stress ossidativo, rende le macchie meno visibili e stimola la sintesi del collagene e insieme all’estratto di radice di liquirizia svolge un’azione anti-fatica.

Sempre di fretta il mattino? Hydro Uv Defense EX SPF 50 di Laneige, con la sua formula a base di acqua minerale ionizzata, centella e acido ialuronico offre idratazione e protezione dai raggi Uv con un solo gesto. E’ leggero, non lascia tracce bianche, resiste al sudore e mantiene la pelle morbida per tutto il giorno.

Le labbra sono un punto fragile del viso che il vento, il sole e gli sbalzi di temperatura primaverili tendono a inardire e a rendere screpolate. Un balsamo ricco di burri vegetali nutrienti le protegge e le mantiene morbide. Se poi come il Butter Drippin’ Glossy di Catrice ha una leggera nota di colore e brillantezza, fa vedere subito più belle allo specchio.

Il prodotto furbo che fa risparmiare tempo e fatica? Un olio multiuso, come l’Olio straordinario l’Or Bio di Melvita, un pregiato cocktail di cinque oli vegetali biologici da usare per il corpo e per i capelli. Penetra velocemente anche sulla pelle ancora umida con un veloce passaggio della mano. Volendo, si può mettere anche prima di passare sotto il getto d’acqua e si può utilizzare come un impacco nutriente e riparatore per capelli, lasciando agire una ventina di minuti prima di procedere con lo shampoo.

In breve All’arrivo della primavera la pelle ha bisogno di essere purificata, idratata a fondo e rivitalizzata perché possa ritrovare luce e morbidezza. Serve quindi una routine di skincare puntuale con pochi prodotti, scelti con cura in modo da velocizzare i gesti per le mamme che hanno sempre poco tempo da dedicare alla cura di sé.

