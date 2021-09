Alimenti per l’infanzia: l’Unione Europea riduce cadmio e piombo

La battaglia contro il cancro passa dagli alimenti. Dal vino alle frattaglie, comprendendo anche il sale. E per combattere questa battaglia la Commissione europea ha fissato nuovi livelli massimi di cadmio e piombo ammessi in un’ampia gamma di prodotti alimentari.

In vigore da fine agosto

Con i Regolamenti (UE) 2021/1317 e 2021/1323 la Commissione Europea ha modificato il Regolamento (CE) 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di piombo e cadmio in alcuni prodotti alimentari. Le nuove misure sono state applicate dal 30 agosto per il livello massimo di piombo e dal 31 agosto per quello di cadmio. Piombo e cadmio, naturalmente presenti nell’ambiente e nella crosta terrestre, sono veicolati nell’organismo attraverso inalazione e ingestione. La loro concentrazione nei cibi va ricondotta alla presenza di inquinanti nelle attività agricole e industriali. La decisione arriva di comune accordo con gli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e dopo diverse consultazioni con le aziende alimentari.

Cibi più sani

“Una dieta malsana aumenta il rischio di cancro. Questa decisione mira a mettere i consumatori in prima linea rendendo i nostri alimenti più sani e sicuri, come ci siamo impegnati a fare nel piano europeo per la lotta al cancro”, ha detto la commissaria Ue per la Salute, Stella Kyriakides. “Per alcuni alimenti saranno ridotti i livelli massimi di cadmio, contaminante ambientale cancerogeno, potenzialmente contenuto in alimenti come frutta, verdura, cereali e semi oleosi”.

Focus sugli alimenti per lattanti

Sono stati ridotti i livelli massimi di piombo in molti prodotti alimentari, compresi gli alimenti per lattanti e bambini. E stabiliti nuovi livelli massimi di piombo per diversi prodotti alimentari come funghi selvatici, spezie e sale. In particolare, sono stati abbassate le soglie di piombo consentite in:

– formule per lattanti, formule di proseguimento commercializzati in polvere;

– alimenti a base di cereali e altri alimenti per lattanti e bambini;

– alimenti a fini medici speciali per lattanti e bambini in polvere;

– bevande per lattanti e bambini liquide, compresi succhi di frutta, o da ricostituire.

I rischi del cadmio

Il cadmio è un metallo pesante tossico presente nell’ambiente, sia naturalmente che prodotto a seguito di attività agricole e industriali. La principale fonte di esposizione al cadmio per i non fumatori è il cibo. È un elemento altamente tossico per l’uomo. Può avere effetti negativi sui reni ed effetti cancerogeni e la norma prevede dei limiti stringenti alle concentrazioni negli alimenti.

E quelli del piombo

Il piombo è anche un contaminante naturale nell’ambiente, però il cibo è la principale fonte di esposizione umana. Provoca diversi effetti avversi, tra i più preoccupanti i danni al sistema nervoso centrale e periferico.

Da sapere NEI BAMBINI

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.