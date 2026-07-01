L’allattamento al seno non è solo un gesto d’amore, ma una vera e propria priorità di salute pubblica a livello globale.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ne riconosce da tempo gli straordinari benefici sullo sviluppo del bambino e sulla prevenzione di numerose patologie, raccomandandolo in modo esclusivo fino al compimento del sesto mese di vita.

Anche dopo l’introduzione dei primi alimenti complementari, il latte materno dovrebbe rimanere la scelta prioritaria fino ai due anni di vita e oltre, o comunque finché mamma e bambino lo desiderino.

Perché il latte materno è così importante?

Secondo il programma “Ospedali amici dei bambini” di OMS-Unicef, informare le madri sui vantaggi dell’allattamento è fondamentale.

I benefici principali includono:

il legame affettivo: rafforza e consolida il bonding , ovvero il contatto profondo tra il neonato e la mamma

rafforza e consolida il , ovvero il contatto profondo tra il neonato e la mamma nutrizione completa: fornisce al piccolo tutti i nutrienti di cui ha bisogno nelle giuste proporzioni

fornisce al piccolo tutti i nutrienti di cui ha bisogno nelle giuste proporzioni scudo immunitario: protegge il neonato dalle infezioni, grazie soprattutto al ruolo prezioso del colostro (il primo latte)

protegge il neonato dalle infezioni, grazie soprattutto al ruolo prezioso del colostro (il primo latte) salute materna: porta comprovati benefici a lungo termine anche alla salute della mamma.

L’Unicef ricorda l’impatto globale di questa pratica: una sua corretta diffusione potrebbe evitare ogni anno la morte di circa 1,4 milioni di bambini nel mondo.

Una competenza da riscoprire insieme

Se per il neonato attaccarsi al seno è una competenza innata, per la madre si tratta di un’abilità legata alla cultura e all’osservazione. Nelle società occidentali odierne, tuttavia, i cambiamenti socio-economici hanno creato un “vuoto generazionale”: spesso i neogenitori non hanno mai visto un bambino allattato prima del proprio, e persino i nonni potrebbero non aver allattato a loro volta.

Per colmare questo divario, è prezioso il confronto con i professionisti sanitari del territorio (ostetriche, pediatri, consulenti familiari) e lo scambio di esperienze con altre coppie di genitori.

Istruzioni per l’uso: i consigli pratici

Mettere in pratica poche e semplici regole può fare la differenza, garantendo il massimo benessere al bambino e risparmiando fastidiosi disagi alla mamma.

1. Allattamento “a richiesta”

Dimenticate gli orari rigidi. Nei primi mesi i neonati poppano in media dalle 8 alle 14 volte al giorno, ma la variabilità è enorme. Seguire i ritmi del bambino è del tutto normale e richiede flessibilità per conciliare i bisogni di tutta la famiglia.

2. Attacco e posizione corretti

Controllare come il bimbo si attacca al seno serve a prevenire dolore ai capezzoli, ingorghi e mastiti.

È considerata superata la vecchia regola dei “10 minuti per parte”. Bisogna lasciare che il bambino poppi da un lato finché ne ha voglia: solo così riceverà il latte della fine poppata, più ricco di grassi. Se ha ancora fame, gli si offrirà la seconda mammella. Staccarlo prima del tempo, inoltre, favorisce la comparsa di dolorose ragadi.

Allattamento al seno, tutte le posizioni

3. Niente acqua o aggiunte nei primi sei mesi

Fino al sesto mese compiuto il neonato non ha bisogno di nient’altro, nemmeno dell’acqua. Quando ha sete, il bimbo si attacca brevemente per assumere il “primo latte”, che è più liquido e ricco di zuccheri.

Attenzione anche all’uso precoce di biberon, ciucci e tettarelle artificiali, che possono interferire negativamente con l’allattamento.

Si può dare l’acqua al neonato prima dei sei mesi? Leggi il nostro speciale

4. Igiene semplice e alimentazione libera

No ai lavaggi continui: il seno è dotato di ghiandole che disinfettano naturalmente l’areola. Non servono prodotti specifici, basta la normale igiene quotidiana della mamma

il seno è dotato di ghiandole che disinfettano naturalmente l’areola. Non servono prodotti specifici, basta la normale igiene quotidiana della mamma Dieta libera: durante l’allattamento la mamma può mangiare tutto ciò che desidera, senza particolari limitazioni o privazioni.

5. Tolleranza zero per fumo e alcol

Fumo e alcol sono tassativamente vietati. Per chi ha bisogno di supporto per smettere di fumare, il personale sanitario è a disposizione. È inoltre attivo il Telefono Verde Contro il Fumo dell’Istituto Superiore di Sanità (800 554 088).

6. Gestione della notte e sicurezza

Per facilitare le poppate notturne, si consiglia di tenere il bambino nella stanza matrimoniale. Un’ottima soluzione è il letto “a sidecar” (il lettino del bimbo affiancato a quello dei genitori senza una sponda).

Dopo la poppata, il bambino va sempre rimesso nel suo lettino. Dormire direttamente nel lettone con i genitori aumenta il rischio di SIDS (Sindrome della morte improvvisa infantile).

In breve L’OMS e l’UNICEF raccomandano l’allattamento esclusivo fino a sei mesi e oltre, considerandolo una priorità di salute che rafforza il legame mamma-bambino e previene molte patologie. La pratica va gestita “a richiesta”, rispettando i ritmi naturali del neonato, senza l’uso di orari rigidi o integrazioni non necessarie. In caso di dubbi o difficoltà, il supporto di ostetriche e consulenti è fondamentale per vivere l’allattamento con serenità e sicurezza.

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