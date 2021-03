Antibiotici: nei neonati possono avere conseguenze sulla crescita

La terapia antibiotica nei neonati, specie nei primi giorni di vita può avere serie conseguenze a lungo termine. Anche se in alcuni casi si rivela indispensabile, può avere un effetto negativo sulla crescita. È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, che indica come l’uso di antibiotici potrebbe essere il risultato di cambiamenti nello sviluppo dei batteri dell’intestino.

Più massa grassa e meno altezza

Lo studio è stato condotto presso il finlandese Turku University Hospital su 12.422 bambini nati tra il 2008 e il 2010 che non presentavano anomalie genetiche o disturbi cronici che potessero influenzarne la crescita. Gli antibiotici sono stati somministrati entro i primi 14 giorni di vita a 1.151 (9,3%) dei neonati studiati. I risultati hanno evidenziato che i bambini maschi esposti al trattamento antibiotico avevano un’altezza significativamente inferiore tra i 2 e i 6 anni, mentre questo non è stato osservato nelle femmine. Per entrambi i sessi, invece, l’uso precoce ma dopo la fase neonatale, era associato a un aumento di massa grassa.

Il parere dell’esperto

I risultati sono poi stati confermati su un altro campione composto da 1.700 bambini tedeschi, come risultato di alterazioni causate dagli antibiotici nella composizione della flora batterica intestinale. “Gli antibiotici sono farmaci di vitale importanza e salvavita nei neonati – ha affermato Omry Koren, della Facoltà di Medicina Azrieli di Bar-Ilan University, che ha condotto lo studio.- I nostri risultati suggeriscono però che il loro uso può anche avere conseguenze indesiderate a lungo termine che devono essere prese in considerazione”

Da sapere! Gli antibiotici sono medicinali utilizzati per curare o prevenire le infezioni causate da batteri. Sono in grado di uccidere i batteri stessi e/o di prevenire la loro moltiplicazione e diffusione all’interno dell’organismo e la trasmissione ad altre persone.

