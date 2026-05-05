Atopia nei piccoli, i prodotti e i consigli per il benessere di una pelle fragile

Per sua stessa natura la pelle di neonati e bambini è sottile, poco protetta e facilmente esposta al rischio di inaridirsi e irritarsi.

La sensibilità della cute è una prerogativa fisiologica nei primi anni di vita, che si manifesta con un’intensità ancora maggiore nei piccoli che soffrono di atopia. Si tratta di una condizione che si registra con sempre maggior frequenza tra i bambini: uno studio condotto dalla European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI) ha rilevato che i piccoli allergici con una pelle che risponde facilmente con rossori, irritazioni e sensazioni di fastidio rappresentano il 10-20% dell’intera popolazione in età scolare.

L’atopia si manifesta con una forte secchezza e con la presenza di arrossamenti a livello del viso, delle ginocchia, dei gomiti e delle pieghe cutanee: il prurito che ne consegue rende il piccolo irritabile e disturba il sonno mentre le chiazze arrossate, quando il bimbo diventa più grande, sono fonte di disagio, imbarazzo e ansia.

I prodotti di cura più adatti

Cure quotidiane mirate e costanti, aiutano a tenere sotto controllo l’atopia limitando le manifestazioni e dando comfort e sicurezza ai bambini. Se durante l’infanzia utilizzare prodotti delicati per l’igiene e la cura è buona regola per tutti, diventa imprescindibile di fronte a una condizione di atopia che rende ancora più sensibile la cute.

Per questo la Linea MammaBaby®, all’interno della sua gamma di proposte dedicate ai più piccoli, propone dei prodotti delicati, pensati proprio per le pelli con tendenza atopica.

Si tratta di formule dermatologicamente testate su pelli sensibili e valutate sotto controllo pediatrico. La loro efficacia idratante e lenitiva contro il prurito è clinicamente provata, ideale per proteggere l’equilibrio cutaneo e ripristinarlo in caso di alterazioni.

Grazie alla loro delicatezza, i prodotti di Linea MammaBaby® trasformano la routine quotidiana di igiene e cura, che nei piccoli con la pelle atopica può risultare fastidiosa e accentuare i disagi qualora non si utilizzino prodotti adeguati, in un momento di pieno benessere.

Tre prodotti, un’unica dolcezza

Ideali fin dalla nascita, le tre formule che compongono la linea specifica per le pelli atopiche contengono ingredienti selezionati e ad alta tollerabilità che si prendono cura della cute lenendo, prevenendo e riducendo la ricomparsa delle manifestazioni tipiche dell’atopia.

Vincenzino è l’Olio Detergente Baby studiato per la detersione quotidiana delle pelli molto secche e a tendenza atopica, di tutta la famiglia, grandi e piccolissimi. I lipidi vegetali di cui è ricca la formula mantengono integra la barriera di protezione della cute in maniera che possa trattenere acqua contrastandone così la disidratazione. Ingrediente star è l’Olio di Limnanthes Alba, ricavato dai semi dei fiori bianchi della Limnanthes Alba: particolarmente ricco di acidi grassi essenziali e affine alla cute che lo assorbe subito, è un portentoso emolliente che aiuta a risolvere in tempi brevi la secchezza della cute. Completano la formula gli oli di mandorle dolci e di karité che nutrono la pelle mantenendola elastica, morbida e compatta mentre la vitamina F contribuisce a preservare il giusto tasso di idratazione. La mela Vincenzino non contiene profumo, coloranti, SLES (Sodium Laureth Sulfate) e SLS (Sodium Lauryl Sulfate), prerogative essenziali per minimizzare il rischio di irritazioni e allergie, anche nelle pelli più fragili.

Il gallo Davidino è lo Shampoo Mousse Baby, una formulazione delicatissima per la detersione quotidiana del cuoio capelluto sensibile e a tendenza atopica, ideale per tutta la famiglia, sin dalla nascita. La presenza di estratti di annona cherimola, phragmites karka e poria cocos aiuta a ridurre prurito e secchezza donando sollievo immediato mentre gli estratti biologici di avena, camomilla e calendula svolgono una decisa azione idratante, protettiva e calmante. Anche Davidino è dermatologicamente testato su pelli sensibili, valutato sotto controllo pediatrico e adatto sin dalla nascita grazie alla sua formula senza profumo, coloranti, SLES (Sodium Laureth Sulfate) e SLS (Sodium Lauryl Sulfate).

Mantenere la cute perfettamente idratata è di grande aiuto nell’attenuare e limitare le manifestazioni della pelle atopica. Dopo la detersione, completa con dolcezza la routine quotidiana di cura la Crema Corpo Baby per Pelli a Tendenza Atopica Vincenzina, una crema morbida e corposa appositamente studiata per le pelli estremamente secche o a rischio di eczema atopico. La sua ricca formula, studiata per dare nutrimento e comfort alla cute, riunisce estratti di annona cherimola capaci di alleviare il prurito, di phragmites karka lenitivi e di poria cocos nutrienti e protettivi che insieme riequilibrano il film idrolipidico della pelle restituendole immediato benessere. La presenza di oli di mandorle, karité e calendula, insieme al pregiato olio estratto dai semi di Limnanthes Alba e in combinazione con le vitamine F e B5, rende la crema particolarmente emolliente e pronta a calmare anche le pelli più irritate. Senza profumo, coloranti, petrolati e oli minerali, Vincenzina è la coccola quotidiana che rispetta la pelle atopica, la rende morbida e la protegge.

I consigli pratici per la gestione quotidiana

Oltre ad usare prodotti cosmetici garantiti, formulati specificamente per rispondere alle esigenze della pelle atopica e certificati per la loro tollerabilità, alcune buone abitudini possono essere d’aiuto per contenere l’impatto che l’atopia può avere sul benessere dei piccoli.

Pulire regolarmente la casa: passare l’aspirapolvere e arieggiare le stanze evita che si accumulino allergeni. Per la stessa ragione meglio eliminare tutto quanto tende a trattenere polvere e agenti irritanti come tappeti, tendoni, peluche e libri se non sono chiusi nel vetro. Evitare che l’aria di casa sia troppo secca: la secchezza dell’aria peggiora la secchezza della pelle e, in circolo vizioso, causa prurito e disagio. Ecco perché è bene controllare che la temperatura delle stanze si mantenga tra i 18 e i 20 gradi soprattutto di notte. Scegliere un abbigliamento adeguato: è sempre opportuno che i bambini indossino capi in fibra naturale come il cotone evitando le fibre sintetiche che trattengono il sudore e peggiorano il prurito. Attenzione anche al lavaggio: solo sapone di Marsiglia e niente detersivi o ammorbidenti con agenti chimici e profumi.

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