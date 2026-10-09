Bimbo di sei mesi con circonferenza cranica piccola

Una domanda di: David Mio figlio (nato con circonferenza cranica 32,3 e sta essendo nato 3 kg scarsi a 41-4 settimane) oggi a 6 mesi e mezzo ha una circonferenza cranica di 41,7. È intelligente, interagisce, gattona ed è veramente attivo. Ho da temere per una microcefalia? Tra l'altro ho notato dopo il 5° mese (dove aveva raggiunto i 42 cm) un rallentamento della crescita della circonferenza e anche della lunghezza (quest'ultima mi preoccupa meno in quanto è 70 cm).



Giorgio Rossi Giorgio Rossi

Gentile papà,

41,7 centimetri a 6 mesi e mezzo sono nella norma, ma il bilancio complessivo e le valutazioni le può fare il pediatra ai controlli di salute, considerando anche la crescita in generale ed, eventualmente, decidendo se sono necessari accertamenti. Che lo sviluppo psicomotorio sia adeguato all'età è comunque un dato rassicurante. Cari saluti.



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