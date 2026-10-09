Bimbo di sei mesi con circonferenza cranica piccola

Spetta al pediatra di libera scelta stabilire se è necessario effettuare accertamenti specifici, dopo aver valutato se la circonferenza cranica del bambino ha una misura non adeguata all'età.
Una domanda di: David Mio figlio (nato con circonferenza cranica 32,3 e sta essendo nato 3 kg scarsi a 41-4 settimane) oggi a 6 mesi e mezzo ha una circonferenza cranica di 41,7. È intelligente, interagisce, gattona ed è veramente attivo. Ho da temere per una microcefalia? Tra l'altro ho notato dopo il 5° mese (dove aveva raggiunto i 42 cm) un rallentamento della crescita della circonferenza e anche della lunghezza (quest'ultima mi preoccupa meno in quanto è 70 cm).
Giorgio Rossi
Gentile papà,
41,7 centimetri a 6 mesi e mezzo sono nella norma, ma il bilancio complessivo e le valutazioni le può fare il pediatra ai controlli di salute, considerando anche la crescita in generale ed, eventualmente, decidendo se sono necessari accertamenti. Che lo sviluppo psicomotorio sia adeguato all'età è comunque un dato rassicurante. Cari saluti.
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Quando il pediatra curante appura che sono normali sia i dati prenatali (CMV) sia le tappe dello sviluppo evolutivo, non c'è da preoccuparsi per la misura modesta della circonferenza cranica, anche se è giusto tenere la situazione monitorata nel tempo. »
Se la circonferenza della testina è effettivamente al di sotto dei limiti standard, diventa opportuno concordare con il pediatra un iter diagnostico volto a escludere la presenza di un'anomalia sottostante. »
Se a una circonferenza cranica inferiore alla media non si associa alcun segnale preoccupante e, in più, la testina cresce a un ritmo regolare, si può pensare che si tratti non già di un'anomalia, ma di una caratteristica ereditaria. »
Non sorprende che un bambino abbia bisogno di un po' di tempo per adattarsi alla novità rappresentata dalla scuola materna, quindi la cosa migliore da fare è avere pazienza nella certezza che ogni singola regressione dei primi giorni si risolverà in modo spontaneo. »
Assumere del salmone avariato può esporre a conseguenze anche molto serie, tuttavia è realmente difficile non accorgersi dell'alterazione perché il pesce andato a male ha sia l'aspetto sia il sapore significativamente alterati. »
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