Nei primi mesi di vita, osservare le feci del proprio bambino è un modo per tenere sotto controllo il suo benessere, ma alcuni cambiamenti possono suscitare dubbi e preoccupazioni.

Può capitare infatti di trovarsi di fronte a una cacca sabbiosa, caratterizzata da una consistenza granulosa e dalla presenza di piccoli frammenti che ricordano granelli di sabbia o semini.

Nella maggior parte dei casi, questo aspetto può rientrare nella normale variabilità delle evacuazioni infantili, soprattutto nei bambini allattati al seno, le cui feci possono presentare piccoli granuli giallastri. Per capire se si tratta di una caratteristica fisiologica o di un segnale da approfondire è importante considerare anche il colore delle feci, l’alimentazione e le condizioni generali del piccolo.

Come si presenta

La cacca sabbiosa nel neonato si presenta con una consistenza granulosa, caratterizzata da piccoli puntini o frammenti solidi dispersi all’interno di feci generalmente morbide e pastose. I granuli possono ricordare minuscoli semini, fiocchi o granelli di sabbia e risultano visibili a occhio nudo.

Il colore è spesso giallo intenso o senape, talvolta con piccoli residui biancastri o giallo-arancio. I granuli possono avere una tonalità leggermente più chiara rispetto al resto delle feci, apparendo come piccoli puntini biancastri, giallastri o color crema. La consistenza complessiva non è quindi perfettamente liscia e uniforme, ma leggermente irregolare, con una componente granulosa ben riconoscibile.

L’aspetto può variare da un’evacuazione all’altra: i granuli possono essere più o meno evidenti e distribuiti in modo non uniforme.

Cosa significa

Nella maggior parte dei casi, la presenza di piccoli granuli nelle feci del neonato è una caratteristica fisiologica e non indica un disturbo digestivo o un problema di salute. Si tratta di un aspetto particolarmente frequente nei bambini allattati al seno, le cui evacuazioni possono essere morbide o liquide e avere una tipica consistenza granulosa.

La cosiddetta cacca sabbiosa, quindi, non è una condizione medica né una diagnosi, ma un modo colloquiale per descrivere una particolare conformazione delle feci. Se il bambino si alimenta regolarmente, cresce in modo adeguato e non presenta altri sintomi, generalmente non c’è motivo di allarmarsi.

Le cause principali

La consistenza sabbiosa delle feci può dipendere da diversi fattori, legati soprattutto all’alimentazione e alla fisiologia digestiva del neonato.

Tra le situazioni più comuni troviamo anche:

immaturità dell’apparato digerente: nei primi mesi di vita il sistema digestivo è ancora in fase di sviluppo e le caratteristiche delle evacuazioni possono variare. Consistenza, colore e frequenza delle scariche non sono necessariamente costanti, ma cambiano anche in relazione alla maturazione intestinale e all’alimentazione

nei primi mesi di vita il sistema digestivo è ancora in fase di sviluppo e le caratteristiche delle evacuazioni possono variare. Consistenza, colore e frequenza delle scariche non sono necessariamente costanti, ma cambiano anche in relazione alla maturazione intestinale e all’alimentazione alimentazione con latte artificiale: anche i bambini nutriti con formula possono presentare variazioni nella consistenza delle feci. In genere, queste risultano più compatte e pastose rispetto a quelle dei neonati allattati al seno, ma possono comunque mostrare caratteristiche non perfettamente uniformi.

Quando preoccuparsi

La presenza di piccoli granuli nelle feci, se isolata, non è generalmente motivo di preoccupazione. È invece importante prestare attenzione quando la consistenza sabbiosa si accompagna ad altri cambiamenti nell’aspetto delle evacuazioni o a sintomi che suggeriscono un possibile problema di salute.

In particolare, è opportuno contattare il pediatra se si osservano:

tracce di sangue: striature rosse, macchie o sangue mescolato alle feci devono essere sempre valutati dal medico

striature rosse, macchie o sangue mescolato alle feci devono essere sempre valutati dal medico feci molto chiare o biancastre: evacuazioni bianco-grigiastre, simili al gesso o all’argilla, possono indicare un problema nella produzione o nel passaggio della bile e richiedono una valutazione tempestiva

evacuazioni bianco-grigiastre, simili al gesso o all’argilla, possono indicare un problema nella produzione o nel passaggio della bile e richiedono una valutazione tempestiva feci nere: dopo i primi giorni di vita, quando il meconio è stato eliminato, le evacuazioni nere e catramose possono essere un segnale di sanguinamento digestivo

dopo i primi giorni di vita, quando il meconio è stato eliminato, le evacuazioni nere e catramose possono essere un segnale di sanguinamento digestivo muco abbondante: una quantità insolita di materiale gelatinoso, soprattutto se associata a sangue o diarrea, merita un approfondimento

una quantità insolita di materiale gelatinoso, soprattutto se associata a sangue o diarrea, merita un approfondimento diarrea persistente o molto acquosa: un aumento improvviso della frequenza delle scariche, accompagnato da feci decisamente più liquide del solito, può favorire la disidratazione

un aumento improvviso della frequenza delle scariche, accompagnato da feci decisamente più liquide del solito, può favorire la disidratazione feci dure e secche: se i granuli ricordano piccole palline compatte e l’evacuazione è dolorosa o difficile, potrebbe trattarsi di stitichezza.

In caso di dubbi, può essere utile fotografare il pannolino per mostrare al pediatra l’aspetto delle evacuazioni. È preferibile evitare diagnosi autonome o modifiche dell’alimentazione senza aver prima consultato uno specialista.

Oltre all’aspetto delle feci, bisogna considerare le condizioni generali del bambino. Difficoltà ad alimentarsi, vomito ripetuto, pianto inconsolabile, sonnolenza insolita, irritabilità e riduzione delle urine sono segnali da non trascurare. Anche la comparsa di febbre pari o superiore a 38 °C in un neonato sotto i tre mesi richiede una valutazione medica immediata.

Se il piccolo appare molto abbattuto, è difficile da svegliare, presenta segni importanti di disidratazione o manifesta difficoltà respiratorie, è necessario rivolgersi tempestivamente ai servizi di emergenza.

Foto di copertina di MART PRODUCTION da Pexels In breve La consistenza e il colore delle feci del neonato possono variare. La presenza di granuli non è necessariamente un segnale di disturbi intestinali: può essere legata alle caratteristiche del latte materno e al normale funzionamento dell’apparato digerente,

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