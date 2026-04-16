Come capire quando il neonato ha fame: segnali da decifrare

Riuscire a capire quando il neonato ha fame è una delle prime difficoltà che si trovano ad affrontare i neogenitori. Soprattutto nelle prime settimane, ogni minimo movimento può sembrare una richiesta di latte.

In realtà, i bebè comunicano il loro bisogno di nutrimento con segnali precisi e progressivi: si portano le mani alla bocca, voltano la testa per cercare il seno o il biberon, aprono e chiudono la bocca. Solo se le loro richieste non vengono soddisfatte iniziano ad agitarsi e infine a piangere. Riconoscere le prime avvisaglie aiuta a rendere la poppata più serena e riduce lo stress quotidiano.

Segnali di fame

Sia nell’allattamento materno che in quello artificiale, il neonato comunica la fame con il corpo e non con l’orologio. Per questo, è importante che i genitori imparino a interpretare correttamente i messaggi del bebè.

È vero che nel caso di allattemento al seno, le poppate di solito sono più a richiesta e flessibili mentre con il latte artificiale i ritmi possono essere più regolari, tuttavia l’allattamento dovrebbe essere sempre guidato dai segnali di fame del bambino.

Uno degli errori più comuni è pensare che il pianto sia la prima avvisaglia. In realtà, è un segnale tardivo. Prima di arrivare a quel punto, il neonato mette in atto altri comportamenti, che con un po’ di “pratica” diventano ben riconoscibili.

Segnali precoci

Gira la testa alla ricerca del seno o del biberon

alla ricerca del seno o del biberon Schiocca la lingua sul palato

sul palato Succhia con le labbra

Apre e chiude la bocca

Si succhia mani, dita o labbra

Porta le mani alla bocca

Emette piccoli suoni o versetti

o versetti Aumenta la vigilanza nel sonno

Segnali intermedi

Si agita

Muove braccia e gambe in modo più energico

in modo più energico Cerca attivamente il contatto

Ha i pugni chiusi

Mostra irrequietezza crescente

Segnale tardivo

Se le prime avvisaglie non vengono interpretate correttamente e non si traducono in un’offerta di latte, il neonato cercherà di comunicare il suo bisogno attraverso l’ultima “arma” a sua disposizione: il pianto. Questo significa che quando il piccolo comincia a piangere, la sua fame è già intensa.

Può quindi avere più difficoltà a calmarsi e ad attaccarsi al seno o al biberon in modo efficace.

Allattamento al seno e artificiale: cosa cambia nei segnali di fame

I segnali di fame sono simili sia nei neonati allattati al seno sia in quelli alimentati con formula. In entrambi i casi, è importante osservare il bambino più che gli orari delle poppate perché nelle prime settimane tutti i bebè comunicano sempre con il corpo i loro bisogni.

Ricordarsi che il pianto non è quasi mai la prima avvisaglia per capire davvero quando il neonato ha fame. È anche vero, però, che fra allattamento materno e artificiale cambiano alcune modalità pratiche di risposta e gestione.

Allattamento al seno

Nel caso dell’allattamento materno:

in genere la poppata è a richiesta , senza orari rigidi

, senza orari rigidi il neonato può chiedere il latte più spesso, soprattutto nelle prime settimane

la produzione di latte si adatta alla domanda: più il bimbo si attacca e più latte verrà prodotto

le poppate possono essere più frequenti ma anche più brevi.

In questo caso è ancora più fondamentale imparare a riconoscere i segnali precoci per evitare che il bambino arrivi al pianto, che rende più difficile l’attacco al seno.

Allattamento artificiale

Con il latte formulato:

i ritmi possono essere leggermente più regolari

è più facile che gli adulti propongano il biberon “a orario”

il neonato può comunque mostrare segnali di fame prima del tempo previsto.

È importante ricordare che anche con il latte artificiale idealmente sarebbe meglio che il bambino venisse alimentato in base ai segnali di fame, soprattutto nei primi mesi, evitando rigidità eccessive sugli orari.

La nostra guida su quale latte artificiale scegliere (in polvere o liquido)

Cosa fare

Per rispondere in modo efficace alla fame del neonato, è bene:

offrire il latte ai primi segnali

evitare di aspettare il pianto

cercare di costruire un ambiente calmo

verificare la corretta suzione al seno o la posizione con il biberon.

È importante anche che i genitori conoscano i segnali di sazietà, come il rilassamento, il distacco spontaneo e la calma, per evitare che il bebè mangi troppo.

Se il neonato ha fame dopo la poppata

A volte capita che il neonato sia ancora affamato nonostante abbia appena finito di mangiare. Com’è possibile?

Le cause più frequenti sono:

poppata incompleta o interrotta

o interrotta suzione con funzione di conforto e non di nutrimento

bisogno di fare il ruttino

disagio intestinale

scatti di crescita.

In questi casi, è importante cercare di risolvere eventuali malesseri, per esempio aiutando il piccolo a fare il ruttino.

Poi, è bene offrirgli nuovamente il latte. Infatti, se continua a cercare attivamente il seno o il biberon, è probabile che non abbia ancora completato il suo bisogno di nutrimento.

Fame durante la notte

La fame notturna è fisiologica nei neonati, soprattutto nei primi mesi. Si manifesta tipicamente con:

piccoli movimenti del capo

mani in bocca

lamenti leggeri

risvegli frequenti.

Anche in questi casi, il pianto arriva solo quando il bisogno è già in fase avanzata. Tuttavia, durante la notte mamma e papà spesso non si accorgono delle prime avvisaglie, per cui accade più frequentemente rispetto al giorno che il bimbo pianga. Spesso, sono proprio le sue urla a svegliare i genitori.

Come distinguere fame, bisogno di contatto e sonno

Non tutti i movimenti e segnali del bebè sono indice di fame. È importante ricordare, infatti, che il neonato ha anche altri bisogni da soddisfare e, non essendo ancora in grado di parlare, può esprimerli soltanto attraverso il corpo.

A volte, dunque, i suoi gesti comunicano altre necessità, soprattutto quella di essere cambiato, di dormire, di essere confortato e coccolato oppure di ricevere più contatto fisico.

Come capire, allora, quando è affamato e quando invece sta manifestando altre esigenze? Sicuramente un indizio utile è la presenza del riflesso di ricerca: il piccolo apre la bocca, tira fuori la lingua e gira la testa a destra e sinistra. Anche il portare le mani alla bocca in modo ripetuto è un messaggio piuttosto esplicito di fame.

Tuttavia, se mamma e papà non riescono a interpretare il pianto del bebè a capire subito come aiutarlo, non devono preoccuparsi: spesso, basta procedere per tentativi.

Si può provare a cambiare il pannolino, prendere il piccolo in braccio, spogliarlo o coprirlo a seconda delle condizioni ambientale oppure offrirgli il latte.

Nella maggior parte dei casi, dopo una di questi gesti si calmerà perché avrà ricevuto una risposta al suo bisogno.

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Quando chiedere il parere del pediatra

È consigliabile un confronto medico se il neonato:

non cresce adeguatamente

adeguatamente bagna pochi pannolini

appare costantemente irritabile dopo le poppate

mostra difficoltà persistenti nell’alimentazione.

In breve Capire quando il neonato ha fame significa imparare a leggere un linguaggio fatto di piccoli gesti, come il portare le mani alla bocca, la ricerca del seno o del biberon e i piccoli movimenti della testa. Riconoscere queste avvisaglie prima che arrivi il pianto, che è un segnale tardivo, aiuta a gestire meglio le poppate sia nell’allattamento al seno che in quello artificiale, anche durante la notte.

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