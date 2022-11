Perché il neonato non dorme? I consigli salva-sonno per i genitori

Dorme? Ma perché non dorme? E perché prima dormiva e ora si sveglia di continuo? Eterno problema per i neogenitori, il sonno del neonato è un vero e proprio mistero. Ma qualcosa, comunque, si può fare per assicurare al piccolo, e naturalmente anche ai grandi di casa, notti tranquille.

Quanto deve dormire un neonato?

Ovviamente, come sempre generalizzare è un pericolo. Ma in linea di massima un neonato nei primi tre mesi di vita dorme circa 16-17 ore al giorno. Per i piccoli è assolutamente fisiologico non dormire in modo continuativo: in genere la maggior parte dei bambini comincia a dormire tutta la notte senza risvegli attorno ai 3-5 anni. È normale, quindi, che il neonato si svegli, anche più volte, durante la notte.

Quando preoccuparsi se un neonato dorme poco?

Il sonno è sempre una questione molto personale, sin dalla culla. Ci sono neonati che hanno un sonno diurno frammentato ma sufficiente per le loro esigenze di riposo. Altri concentrano il sonno nella notte e dormono poco o nulla con la luce. In ogni caso i genitori dovrebbero essere in allarme solo se notano che il neonato è irritabile, costantemente assonnato e quando lancia segnali precisi di disagio.

Perché i neonati non dormono?

Le ragioni possono essere tante e diverse. Sta ai genitori cercare di interpretare i segnali che il piccolo manda. La separazione dalla madre o dalle figure di riferimento, per esempio, mette il bebè in una condizione di allarme che gli impedisce di addormentarsi. Anche la fame o il sentirsi bagnato frenano il sonno così come la dentizione, le coliche, un raffreddore possono disturbare il riposo.

Come far addormentare un neonato?

Non esistono metodi universali che valgano per tutti. Ma ci sono alcuni accorgimenti che possono essere utili e che sono per altro quelli che in genere vengono adottati come tenere in braccio il piccolo, accarezzarlo, cullarlo, parlare dolcemente o cantare una ninnananna.

In sintesi Quando si regola il sonno di un neonato? Non bisogna avere fretta. Prima che il piccolo riesca ad avere un ritmo sonno-veglia accettabile per tutta la famiglia possono volerci anche parecchi mesi. Alcuni bambini già a sei mesi riescono a dormire quasi tutta la notte mentre per altri occorre aspettare anche fino ai tre anni per arrivare a 8-10 ore continue di riposo, senza interruzioni. Come favorire il sonno del neonato? Ci sono tanti piccoli accorgimenti che si possono mettere in atto. Uno di questi, ad esempio, è creare dei piccoli rituali pre-nanna come un bagno caldo e profumato, un massaggio con un olio per bebè, una musica dolce, una ninnananna.

