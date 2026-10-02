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Per lavare i vestiti del neonato è indispensabile utilizzare detergenti adatti alla pelle sensibile, evitando profumazioni intense. In presenza di eczema o pelle reattiva, vanno preferite formule prive di profumi e coloranti.
I vestiti nuovi dovrebbero sempre essere lavati prima del primo utilizzo: questo permette di rimuovere residui chimici derivanti dalla produzione, dai trattamenti dei tessuti e dalla manipolazione durante il confezionamento.
Il lavaggio può essere effettuato tranquillamente in lavatrice oppure a mano. Non esiste una necessità generale di lavare ogni capo esclusivamente a mano. La lavatrice permette spesso di ottenere un lavaggio e un risciacquo più uniformi, purché venga utilizzato il programma indicato sull’etichetta del capo.
Non è necessario disinfettare sistematicamente tutti i vestiti. Il Ministero della Salute sottolinea che i disinfettanti devono essere utilizzati solo quando strettamente necessario, mentre nella normale gestione domestica è importante privilegiare una corretta pulizia ordinaria.
A mano o in lavatrice
La lavatrice presenta anche un vantaggio pratico: permette di effettuare un lavaggio completo e un risciacquo efficace per i capi di uso quotidiano, come body, tutine, pigiami, asciugamani e biancheria.
Inoltre, l’eventuale uso dell’asciugatrice aiuta ad ammorbidire i tessuti in modo naturale senza ricorrere a prodotti chimici.
La temperatura non dovrebbe essere scelta in base all’idea che “più caldo significa sempre più igienico“. Per la maggior parte dei capi sono sufficienti 30°C o 40°C; è preferibile scegliere la temperatura in base al tessuto e al livello di sporco. Per chi desidera un’igiene extra senza usare additivi chimici aggressivi, il vapore del ferro da stiro rappresenta un ottimo disinfettante naturale.
Il lavaggio a mano può essere utile per capi delicati o quando l’etichetta lo prescrive. In questo caso è fondamentale risciacquare accuratamente il tessuto per eliminare qualsiasi residuo di detergente.
Scopri qui i consigli di Mattia Berveglieri per scegliere consapevolmente i vestiti per bambini
Come procedere
Prima del lavaggio è bene separare i capi in base al tipo di tessuto e al grado di sporco. Per trattare macchie ostinate, è consigliabile un veloce pretrattamento con acqua fredda e sapone neutro o di Marsiglia.
La quantità di detergente deve rispettare le dosi indicate dal produttore in base alla quantità di bucato e alla durezza dell’acqua. Utilizzare più detersivo non significa ottenere vestiti più puliti: un dosaggio eccessivo rende più difficile il risciacquo e lascia residui sulle fibre.
Quando la pelle del bambino è particolarmente reattiva o affetta da dermatite atopica, impostare un risciacquo aggiuntivo aiuta a eliminare ogni traccia di sapone.
Dopo il lavaggio, i vestiti devono essere asciugati completamente prima di essere riposti. Evita di conservare capi ancora umidi in armadi o cassetti per prevenire la formazione di cattivi odori e la proliferazione di muffe o batteri.
Cosa non fare mai
Ci sono alcune convinzioni diffuse, che non hanno alcun fondamento e, anzi, possono essere persino pericolose per la pelle del bebè.
- Non serve sterilizzare o disinfettare continuamente, magari usando candeggina o disinfettanti chimici. Un uso eccessivo di questi prodotti può comportare rischi sia per la salute della pelle sia per l’ambiente.
- L’uso di ammorbidenti e additivi fortemente profumati è da evitare, specie in presenza di pelle sensibile. Oltre al rischio di allergie, l’ammorbidente deposita un velo sulle fibre che riduce la traspirabilità dei tessuti. Un’alternativa naturale per ammorbidire il bucato è l’uso dell’acido citrico.
- Non usare l’aceto, che in passato era usato abitualmente in casa per pulire e detergere diverse cose. Tuttavia, non è affatto indicato sugli indumenti, ancor di più dei bimbi. Meglio optare per l’acqua ossigenata, considerata innocua. È indicata per togliere le macchie, come quelle di sangue, e per lavare bene i pannolini lavabili.
- Per le macchie di sugo è indicata una soluzione con bicarbonato, mentre per quelle di cioccolato e verdure, meglio preferire il percarbonato.
- Non ignorare mai reazioni cutanee persistenti. Se compaiono arrossamento, prurito o pelle secca, il bucato può essere uno dei fattori irritanti, ma non necessariamente l’unico. Dermatite ed eczema hanno cause molteplici: in presenza di sintomi importanti o persistenti, è sempre opportuno rivolgersi al pediatra.
Guida alla scelta dei pannolini lavabili
Fonti / Bibliografia
- FacebookFondamentale utilizzare i prodotti in modo responsabile e consapevole
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