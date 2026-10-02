Lavatrice o lavaggio a mano sono entrambi adeguati purché si rispettino le etichette. È necessario usare la corretta quantità di detergente, lavare i capi nuovi prima dell'utilizzo e assicurare un buon risciacquo. Quando la pelle è particolarmente sensibile, la scelta di un detergente senza profumo e senza coloranti resta la strada migliore.

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Lavare i vestiti del neonato non richiede procedure particolari: è sufficiente seguire le indicazioni delle etichette, utilizzare la corretta quantità di detergente e garantire un risciacquo accurato, anche per i capi nuovi appena acquistati.

Ci sono alcune convinzioni diffuse, che non hanno alcun fondamento e, anzi, possono essere persino pericolose per la pelle del bebè.

La quantità di detergente deve rispettare le dosi indicate dal produttore in base alla quantità di bucato e alla durezza dell’acqua. Utilizzare più detersivo non significa ottenere vestiti più puliti: un dosaggio eccessivo rende più difficile il risciacquo e lascia residui sulle fibre.

Prima del lavaggio è bene separare i capi in base al tipo di tessuto e al grado di sporco. Per trattare macchie ostinate , è consigliabile un veloce pretrattamento con acqua fredda e sapone neutro o di Marsiglia .

La temperatura non dovrebbe essere scelta in base all’idea che “più caldo significa sempre più igienico“. Per la maggior parte dei capi sono sufficienti 30°C o 40°C; è preferibile scegliere la temperatura in base al tessuto e al livello di sporco. Per chi desidera un’igiene extra senza usare additivi chimici aggressivi, il vapore del ferro da stiro rappresenta un ottimo disinfettante naturale.

La lavatrice presenta anche un vantaggio pratico: permette di effettuare un lavaggio completo e un risciacquo efficace per i capi di uso quotidiano, come body, tutine, pigiami, asciugamani e biancheria .

Non è necessario disinfettare sistematicamente tutti i vestiti. Il Ministero della Salute sottolinea che i disinfettanti devono essere utilizzati solo quando strettamente necessario, mentre nella normale gestione domestica è importante privilegiare una corretta pulizia ordinaria.

Per lavare i vestiti del neonato è indispensabile utilizzare detergenti adatti alla pelle sensibile , evitando profumazioni intense . In presenza di eczema o pelle reattiva, vanno preferite formule prive di profumi e coloranti .

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