Come organizzare il fasciatoio in modo funzionale e pratico

Organizzare il fasciatorio in modo funzionale e utile per genitori e nonni, o chiunque cambi il bambino dai primi mesi in poi, è fondamentale per il momento del cambio pannolino e del lavaggio.

La postazione andrebbe studiata in modo intelligente e funzionale così da semplificare la routine giornaliera, tenendo a portata di mano il necessario.

Si inizia con la scelta del fasciatoio – ce ne sono di diversi modelli – e si procede con la sua collocazione, di solito in bagno o in camera da letto.

Fasciatoio in bagno

La soluzione migliore è, nella maggior parte dei casi, posizionare il fasciatoio in bagno o, comunque, non troppo lontano da questo ambiente della casa. Dopo ogni cambio pannolino il bambino va lavato con cura, quindi avere la postazione fasciatoio direttamente in bagno risulta molto comodo. In questo modo, inoltre, si evita che il neonato prenda freddo per passare da una stanza all’altra.

Soprattutto in inverno, dopo aver fatto il bagnetto, il bagno è la stanza meglio riscaldata della casa e quindi la più accogliente. L’acqua è a disposizione nelle immediate vicinanze e le varie superfici – sia in termini di sanitari che di pavimenti – sono tutte facili da lavare, così da assicurare al bimbo la massima igiene.

Insomma, a meno che non sia troppo piccolo e angusto il bagno è il posto ideale per disporre il fasciatoio, in particolare nei primissimi mesi quando il cambio pannolino e i relativi lavaggi sono frequenti e ravvicinati.

A seconda delle esigenze si possono scegliere fasciatoi con cassetti, quelli pieghevoli a parete, bagnetti-fasciatoio da posizionare sopra la vasca o semplici materassini da stendere sul bidet.

Fasciatoio in camera da letto

C’è chi, per scelta o per necessità, organizza il fasciatoio in camera da letto o in una cameretta interamente dedicata al bambino. L’importante, in ogni caso, è che la zona notte non sia troppo distante da un getto d’acqua.

Sono tanti i vantaggi che derivano da questo tipo di collocazione. In camera c’è molto più spazio e si riesce facilmente a posizionare un fasciatoio con cassettiera, il più funzionale in assoluto. L’ambiente risulta più confortevole rispetto al bagno e si presta ad accogliere una routine lenta e rilassata, come quando si vuole vestire il bambino con maggiore calma magari per prepararlo alla notte o per uscire.

Si può anche prevedere una stufetta riscaldante per mantenere l’ambiente caldo quando si cambia il bambino post bagnetto.

Il fasciatoio in camera, soprattutto se a cassetti, può essere usato anche dopo lo spannolinamento sia come elemento funzionale e piano di appoggio che come elemento d’arredo.

Come organizzare tutti gli elementi

A prescindere dalla collocazione del fasciatoio, è importante che la postazione sia organizzata con cura e senza lasciare nulla al caso. Bisogna accertarsi di avere tutto a portata di mano e, al tempo stesso, di mantenere l’ambiente ordinato per non creare un clima di confusione che finirebbe per trasformare il cambio pannolino in un caos completo.

Occorrono poche cose, da sistemare sempre negli stessi posti e nello stesso modo così da riuscire a individuare ciò che serve e prenderlo in pochi istanti. Allontanarsi dal fasciatoio o distrarsi, anche solo per un attimo, è pericoloso quindi al momento del cambio è bene avere tutto pronto per facilitare quanto più possibile l’operazione.

Il fasciatoio deve essere stabile e a un’altezza adeguata per non affaticare la schiena. Il materassino deve essere facile da pulire e da lavare.

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Se si acquista un fasciatoio con i cassetti è buona abitudine suddividere lo spazio in modo intelligente inserendo organizer o scatole in cui ordinare body, tutine e calzini per taglia o per stagione se lo si preferisce. In mancanza di cassetti basta procurarsi dei contenitori da disporre nelle immediate vicinanze: di plastica o in vimini, possono essere utilizzati per tenere in ordine tutti i prodotti legati al momento del cambio pannolino e del bagnetto.

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Tutta la nuova linea cambio Fissan, una coccola per il bebè. Adatta a pelli sensibili e a prendersi cura dei bambini fin dai primi giorni di vita, per una routine giornaliera fatta di delicatezza e benessere.

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I vari prodotti vanno organizzati seguendo uno schema ben preciso, ovvero in scala di priorità e frequenza di utilizzo.

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Le salviette Babygella sono utili e delicate, possono essere usate fin dalla nascita: arricchite da un complesso prebiotico che contrasta l’aumento del ph dovuto al pannolino sporco, proteggendo la pelle.

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Gli strumenti che si usano meno spesso – come forbicine o spazzolina – possono essere messi anche nei cassetti più bassi o in contenitori più distanti. I pannolini, invece, andrebbero tenuti sempre sul ripiano più alto del fasciatoio oppure allo stesso livello del materassino in modo da poter essere presi in modo rapido e comodo.

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Le creme, gli oli e i prodotti che vengono utilizzati quando il bimbo è stato lavato vanno tenuti sul ripiano sotto il fasciatoio, così da non ingombrare il piano di lavoro ed essere afferrati anche con una sola mano.

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Un’altra regola d’oro è sfruttare la verticalità degli spazi: i ganci da parete sono l’ideale per appendere asciugamani, traversine usa e getta e mussoline.

Prodotti utili

Quando si organizza il fasciatoio è bene accertarsi che non manchino all’appello i prodotti davvero indispensabili e necessari (vi consigliamo di inserirli già nella lista nascita).

Ecco l’elenco definitivo:

fasciatoio

pannolini

crema lenitiva per il cambio

crema idratante

olio emolliente (da usare per il massaggio post-bagnetto o per la cura della crosta lattea)

detergente delicato

salviettine inumidite

traversine usa e getta (da posizionare sul materassino del fasciatoio)

uno o più cambi completi (body, tutine oppure spezzati con magliette e pantaloni, calzini ecc.)

polvere di amido di riso contro gli arrossamenti

teli e asciugamani

kit per la cura e l’igiene del neonato (spazzolina, forbicine arrotondate, acqua fisiologica, prodotti per il cordone ombelicale, termometro).

Ci sono, poi, degli accessori non strettamente necessari ma che possono facilitare le operazioni di cambio pannolino. Una lampada per il fasciatoio dalla luce discreta e soffusa, per esempio, serve a non disturbare il sonno e l’allattamento durante i cambi notturni.

MediAcous, Luce Notturna Led Neonati. Prezzo: 25,99€

Il mangiapannolini è un alleato prezioso per smaltire i pannolini sporchi, sigillarli ermeticamente ed evitare la proliferazione di batteri e cattivi odori.

Foppapedretti, Mangiapannolini Maialino (fino a 180 pannolini). Prezzo: 25,40€

Con il passare delle settimane il fasciatoio può essere sfruttato per il Tummy Time, quindi è bene avere a disposizione uno o più giochi per intrattenere il bambino. Tra i più consigliati ci sono le carte sensoriali bianche e nere.

Hahaland, Flash Cards Neonato. Prezzo: 8,98€

Catturare l’attenzione del piccolo dandogli un gioco tra le mani, come un sonaglino, è anche un ottimo modo per tenerlo buono durante il cambio.

Vanplay, Sonaglio Neonato 0-3 Mesi – 6-9 mesi Montessori. Prezzo: 32,99€

Foto di copertina GpointStudio Via Freepik.com

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In breve Il fasciatoio può essere posizionato in bagno o in camera da letto. Ciò che conta è organizzare la postazione in modo funzionale e pratico, servendosi di supporti come ganci da parete e organizer. Gli oggetti di prima necessità come i pannolini vanno tenuti sempre a portata di mano per non distrarsi durante il cambio.

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