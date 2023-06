Corredino nascita: tutte le cose da comprare online

Il corredino nascita è l’insieme di tutti i vestiti e la biancheria di cui il piccolo ha bisogno nei primi mesi di vita. Prepararlo, aggiungendo man mano i vari indumenti per il suo abbigliamento e i tessili necessari per accompagnarlo nei momenti del bagnetto, della pappa e del riposo, è uno step importantissimo per la futura mamma. Non esistono regole rigide su cosa mettere nel corredino nascita del neonato: vi sono, però, degli elementi che proprio non possono mancare, capi indispensabili tutto l’anno, cui se ne affiancano altri strettamente correlati alla stagione della nascita.

Possono sorgere dei dubbi, specialmente nelle mamme alla prima gravidanza, ma seguendo alcuni semplici accorgimenti organizzare un corredino neonato completo e funzionale non è una missione impossibile.

Quando iniziare a fare il corredino nascita e chi lo acquista

Solitamente si inizia a pensare al corredino nascita per il neonato a partire dal settimo mese di gravidanza, quando si conosce il sesso del bebè e, pressappoco, anche le sue dimensioni. Questo consiglio riguarda principalmente l’abbigliamento e l’intimo del neonato, mentre per quanto compete la biancheria si può iniziare anche con un po’ di anticipo.

Sono prima di tutto i futuri genitori a occuparsene, ma è tradizione che anche i nonni e i parenti più stretti prendano parte alla preparazione del corredino. A proposito di tradizioni, c’è chi tiene molto al corredino neonato fatto a mano, con lavorazioni particolari come il ricamo delle iniziali o del nome del bebè.

Un po’ come accade per la lista nascita, però, la soluzione più semplice e pratica è acquistare il corredino per il neonato online.

Corredino nascita ospedale: cosa portare per il ricovero

Prima di scoprire insieme cosa mettere nel corredino nascita del neonato e quali sono i capi davvero necessari, focalizziamoci sul cosiddetto corredino nascita per l’ospedale. Con questo termine ci si riferisce agli indumenti e alla biancheria per il piccolo da mettere nella borsa parto e da utilizzare durante la degenza fino al momento delle dimissioni e del rientro a casa.

Di seguito, l’elenco dei capi base da portare in ospedale:

Body oppure completi maglietta-mutandina

Tutine o pagliaccetti

Calzini

Cappellino

Bavaglini

Copertina

Per la permanenza in ospedale, a meno che il periodo da trascorrere in reparto non sia più lungo della media, bastano 4-5 cambi, preferibilmente organizzati in apposite bustine così da averli già pronti.

Koala Babycare, 12 bustine corredino. Prezzo: 19,75€

D&P Pack, My Baby Koala 8 buste corredino. Prezzo: 17,80€

Un’ottima soluzione per avere tutto a portata di mano è acquistare online un corredino nascita neonato completo. Queste box contengono tutto ciò di cui il bambino ha bisogno per il ricovero nei primissimi giorni di vita.

Interbaby, Set Regalo corredino. Prezzo: 19,32€

Niga Ivory, Corredino neonato maschietto. Prezzo: 49,90€

Corredino nascita neonato: elenco dei capi indispensabili

Quando si inizia a organizzare il corredino nascita è bene tenere presenti diversi fattori. Prima di tutto bisogna considerare la stagione in cui nascerà il bambino e, in un secondo momento, capire quali sono i capi e gli accessori davvero utili in modo da non strafare. È consigliato, inoltre, fare delle valutazioni in merito alla taglia. I capi 0-1 mese possono andare bene per i primi giorni di vita del piccolo, ma è preferibile scegliere principalmente capi nella taglia 1-3 mesi perché i neonati crescono davvero molto in fretta. Meglio evitare di acquistare troppo e concentrarsi su acquisti oculati e mirati.

Di seguito, l’elenco di tutto l’occorrente per il corredino nascita del neonato tra indumenti e biancheria:

Body o tutine

Magliette o canotte con mutandina

Pigiami interi o pagliaccetti

Calzini

Bavaglini

Lenzuola per carrozzina con comprimaterassino impermeabile

Lenzuola per lettino con coprimaterassino impermeabile

Copertina

Accappatoio

Per quanto riguarda body e tutine è bene metterne almeno 7 nel corredino nascita (per ogni giorno della settimana). Lo stesso dicasi per i calzini e i completi composti da magliette o canotte con mutandina (da usare in alternativa ai body). Sono sufficienti, invece, 2-3 pigiami interi e pagliaccetti.

C&A, Body unisex per bambini (pack da 7). Prezzo: 22,99€

Minizone, Pagliaccetto in cotone. Prezzo: 16,97€

La scelta dell’abbigliamento, come anticipato, non può prescindere dalla stagione della nascita del bambino. In base al periodo bisognerà predisporre un corredino nascita invernale o estivo, ma di questo parleremo dettagliatamente più avanti. Concentriamoci, per il momento, sulla biancheria che torna utile tutto l’anno, indipendentemente dalla stagione.

Immancabili nel corredino nascita, i bavaglini verranno cambiati tutti i giorni nei primissimi momenti di vita del bambino. Più se ne hanno e meglio è: disporre di almeno 7 bavaglini permette di non doversi affannare nella corsa alla lavatrice e di organizzarsi meglio.

Cotton Coming, Baby bavaglini bandana neonato. Prezzo: 13,96€

Ne servono di più piccoli per i primi giorni e di lunghi e assorbenti per le poppate abbondanti e in vista dello svezzamento. Si consiglia di optare per bavaglini neonato in cotone, così da non correre il rischio di scatenare allergie e irritazioni. I bavaglini con elastico e quelli a bandana, pratici da mettere e da togliere, sono validi alleati delle neomamme per il primo mese di vita del piccolo.

Anche le lenzuola, sia per carrozzina che per lettino, vanno cambiate molto spesso per via dei rigurgiti piuttosto frequenti. Devono essere lisce, senza ricami o particolari applicazioni.

Brey, Set lenzuola carrozzina neonato. Prezzo: 32,50€

In commercio si trovano set di lenzuola che contengono il coprimaterassino impermeabile per evitare che il materasso si bagni di pipì. Torna sempre utile anche una copertina in lana o in cotone leggero, da adagiare sul lettino o nella carrozzina al bisogno.

Totsy Baby, Lenzuolo con angoli carrozzina culla – 2 coprimaterasso + coprimaterasso impermeabile. Prezzo:

Un altro articolo di biancheria da non farsi mancare è l’accappatoio. Il classico modello da neonato è quello a triangolo, senza maniche e con maxi cappuccio. Per il corredino è possibile scegliere la taglia più piccola oppure acquistare direttamente una taglia superiore (dai 3 mesi in su) per utilizzarlo più a lungo.

HyAdierTech, Accappatoio neonato. Prezzo: 21,99€

Trois Kilos Sept, Set accappatoio + Guanti da bagno. Prezzo: 13,93€

Corredino nascita invernale

Quando il neonato nasce in autunno o in pieno inverno, è importante focalizzarsi sull’acquisto di indumenti e biancheria più pesanti per proteggerlo dal freddo.

Accanto ai classici body è bene inserire nel corredino neonato invernale delle tutine di ciniglia o in caldo cotone, da far indossare al bambino sia in casa che per eventuali spostamenti.

Ellepi, Tutina neonato ciniglia. Prezzo: 20,97€

Chicco, Set Tutine in ciniglia con piedino (pack da 2). Prezzo: 34,99€

Bisogna evitare che il neonato avverta freddo ai piedi o alla testa. Se si preferiscono le tutine senza piedini è opportuno inserire nel corredino dei calzini in caldo cotone. Le babbucce sono un’alternativa altrettanto funzionale e anche molto gradevole esteticamente.

Niga Ivory, Babbucce neonato. Prezzo: 12,90€

Tra gli accessori necessari per il corredino nascita invernale c’è poi il cappellino. Il bambino inizierà a indossarlo nei primi giorni di vita in ospedale e in seguito potrà tenerlo in casa oppure portarlo per eventuali uscite all’aperto con i genitori. L’ideale è scegliere modelli in fibre delicate come il caldo cotone e la flanella. La lana, in linea generale, andrebbe evitata perché potenzialmente irritante. Per le giornate più fredde, tuttavia, è possibile utilizzarla scegliendo tra lana merino, cashmere e alpaca, varietà ipoallergeniche e meglio tollerate.

G-Tree, Cappello con orecchie neonato. Prezzo: 14,99€

Per i bambini la cui nascita è prevista tra novembre e febbraio si consiglia di acquistare anche una tuta piumino con cappuccio. Meglio prenderla di una taglia più grande (3 mesi), così da sfruttarla per l’intero inverno. Le tute piumino coprono il bimbo dalla testa ai piedi, lo riparano dal freddo e sono comode perché evitano l’utilizzo di più strati di vestiario.

Vine, Tutina invernale da neonato. Prezzo: 40,97€

Il perfetto corredino nascita invernale include, infine, il sacco nanna. Utile anche nei periodi più caldi in versione estiva, si può usare al posto del pigiamino nel periodo invernale. Tra i migliori ci sono quelli in ciniglia e senza maniche, da abbinare a un body di caldo cotone a maniche lunghe.

Bisoo, Sacco nanna neonato invernale. Prezzo: 26,99€

Corredino nascita estivo

Come organizzarsi, invece, se il bambino nasce in primavera inoltrata o in piena estate? Il corredino nascita estivo del neonato si compone di capi di abbigliamento e biancheria in materiali naturali e soprattutto altamente traspiranti come il cotone e il lino. Le fibre sintetiche e i tessuti più pesanti fanno sudare troppo il bambino e non lo fanno sentire comodo, fresco e asciutto.

Per l’estate non c’è niente di meglio delle tutine estive con maniche corte e pantaloncini corti, da alternare ai pagliaccetti e ai body di cotone a manica corta o a giromanica. I body sono la soluzione ottimale per questo periodo dell’anno e possono sostituire le tutine specialmente nei giorni molto caldi.

Chicco, Pagliaccetto con maniche corte. Prezzo: 12,99€

Simple Joys by Carter’s, Body senza maniche (pack da 6). Prezzo: 21,40€

Indipendentemente dal caldo, i neonati tendono a sentire freddo ai piedini soprattutto nei primi giorni di vita. Per questa ragione è sempre meglio avere a disposizione dei calzini leggeri in cotone per tenere al riparo i piedini e un cappellino di cotone, da utilizzare anche all’aria aperta.

Falke, Calzini unisex. Prezzo: 8,00€ – 8,57€

Dreshow, Cappello per neonato. Prezzo: 13,18€ – 13,99€

Per le serate estive più fresche, ricordate di inserire nel corredino nascita estivo un cardigan o un golfino di filo.

Stellou & Friends, Cardigan per bambini in cotone. Prezzo: 19,00€

